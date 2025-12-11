Δήμος Τριφυλίας: Καταψηφίστηκε η πρόταση για το έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιών

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις αλλά και τριγμούς στην παράταξη της πλειοψηφίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση υπερψηφίστηκε, τόσο από το σύνολο της αντιπολίτευσης όσο και από δύο συμβούλους της πλειοψηφίας, η πρόταση που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση.

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα έχει ξεκινήσει από τον μεγάλο αριθμό στύλων που τοποθετούνται στον αστικό ιστό της πόλης των Γαργαλιάνων. Μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση να ανακαλέσει την άδεια που είχε δώσει, να σταματήσει το έργο και να αλλάξει η μελέτη για να γίνει υπογειοποίηση. Ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση καλούνταν να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση και ουσιαστικά το έργο να συνεχιστεί.

Στην όλη συζήτηση που έγινε με αρκετές εντάσεις ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης τόνισε ότι μετά τις αποφάσεις που είχε πάρει το Τοπικό Συμβούλιο αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο να σταματήσει το έργο, ο ίδιος είχε πάει στην Αθήνα και μετά από παρεμβάσεις του είχε καταφέρει να αφαιρέσουν 49 κολόνες από την περιοχή της πλατείας. «Εγώ σε καμία περίπτωση δεν ξεχωρίζω καμία από τις πόλεις του δήμου, αλλά πρέπει να προχωρήσει το Ίντερνετ για να φτάσει και στις επόμενες περιοχές Πυργάκι και Χώρα» είπε. Κρατώντας αρχικά ήπιους τόνους τόνισε ότι «θα μπορούσαν να μας πούνε πού είναι να μπουν οι υπόλοιπες και να τους υποδείξουμε και εμείς τα σημεία». Επεσήμανε μάλιστα -έχοντας προηγηθεί σκληρή κοινή ανακοίνωση των συμβούλων της παράταξής του Γιώργου Πρεβεζάνου και Ηλία Δημητρακόπουλου και του προέδρου της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένη Καραχάλιου- ότι με τους ανθρώπους της παράταξής του δεν έρχεται σε αντιπαράθεση, με τους οποίους έχει πιει ένα ποτήρι νερό και τον έχουν στηρίξει. Για να καταλήξει μετά από αρκετή συζήτηση ότι πρότασή του είναι να αναβληθεί το θέμα και οι αντιπολιτεύσεις και ορισμένοι σύμβουλοι των Γαργαλιάνων να φωνάξουν τον μελετητή και να δουν τα σημεία που θέλουν να αφαιρεθούν οι κολόνες, σημειώνοντας ότι είναι υπέρ του να γίνει το έργο.

Ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος επεσήμανε πως «δεν είναι δυνατόν να λέμε στη σημερινή εποχή ότι δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και να γεμίζει ο τόπος κολόνες όπως περασμένες δεκαετίες. Το θέμα είναι οικονομικό και πρέπει να πιέσουμε να αλλάξει και να γίνει υπογειοποίηση, όπως και στις υπόλοιπες πόλεις».

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Πρεβεζάνος τόνισε ότι «οι κολόνες που είναι να μπουν στην πόλη των Γαργαλιάνων είναι πάρα πολλές, τουλάχιστον 170, μόνο η πλατεία και το πάρκο δεν θα έχουν κολόνες. Ποιο είναι το περιμετρικό λοιπόν της πόλης;».

Εκπρόσωποι της Cosmote, που υλοποιεί το έργο στην περιοχή, επεσήμαναν ότι η συγκεκριμένη μελέτη είχε κατατεθεί και είχε πάρει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια ανακάλεσε την άδεια εκτέλεσης του έργου. Τόνισαν ότι οι αντιπολιτεύσεις έπρεπε να είχαν καταθέσει τις ενστάσεις τους, ενώ πρέπει να συνταχθεί φάκελος για να αλλάξει η μελέτη και να σταλεί στο υπουργείο. Μέχρι τώρα έχει τροποποιηθεί μια φορά η μελέτη και από το τμήμα μελετών τούς έχουν ενημερώσει ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια και δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μείωση, καθώς το έργο πρέπει να καλύπτει το 60% του πληθυσμού. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα τόνισαν πως αν δεν γίνει το έργο δεν σημαίνει ότι η περιοχή δεν θα έχει Ίντερνετ, αλλά θα είναι παλιό το δίκτυο με πιο πολλές βλάβες και όχι με τις ίδιες ταχύτητες που έχουν οι οπτικές ίνες.

Από την αντιπολίτευση, ο Άκης Κατρίτσης επεσήμανε ότι πέρασε ένας χρόνος από την προηγούμενη απόφαση και η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα.

Η Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε πως «υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση της μελέτης και τροποποίησή της από την αρχή, δεν δεχόμαστε ότι λόγω μορφολογίας δεν γίνεται υπογειοποίηση». Διατυπώνοντας την πρόταση όπως αναδιαμορφώθηκε, είπε ότι «ζητάμε να μείνουμε στην ίδια απόφαση (δηλαδή να μην ανακληθεί η προηγούμενη) και ζητάμε να γίνει αλλαγή μελέτης», προσθέτοντας ότι αυτό το ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην ψηφοφορία που έγινε, η πρόταση του δημάρχου είχε δέκα θετικές ψήφους και της αντιπολίτευσης δώδεκα, καθώς η δεύτερη πέρα από τους δέκα συμβούλους σύσσωμης της αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε και από τους συμβούλους της πλειοψηφίας Γιώργο Πρεβεζάνο και Ηλία Δημητρακόπουλο. Λευκό ψήφισε από την πλειοψηφία ο Γιάννης Φιλντίσης, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος και απουσίαζε από την αρχή της συνεδρίασης ο Θεόδωρος Γκρίτζαλης.

Υπήρξε διχογνωμία και ένταση για το αν θα έπρεπε να ψηφίσει και ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων κ. Καραχάλιος, η ψήφος τελικά του οποίου δεν προσμετρήθηκε (η οποία ήταν υπέρ της δεύτερης πρότασης). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε ένταση μεταξύ του δημάρχου και του συμβούλου Παναγιώτη Τσαφαρά, όταν ο κ. Λεβεντάκης επιτέθηκε λεκτικά στον κ. Τσαφαρά, με τον δεύτερο να αντιδρά και να διακόπτεται για λίγο η συνεδρίαση.

Κ.Μπ.