Δήμος Μεσσήνης: Απάντηση Ξηρογιάννη σε καταγγελία Κανάκη

“Προς αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτω τα γεγονότα ως έχουν:

Ως Δημοτικός σύμβουλος και ταυτόχρονα μόνιμος υπάλληλος στον ίδιο Δήμο, με βάση τον Ν.5003/2022 έπρεπε αναγκαστικά κατόπιν αίτησής μου να αποσπαστώ σε όμορο Δήμο για όλη τη διάρκεια της θητείας μου.

Ο φορέας υποδοχής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσληψη του υπαλλήλου που αποσπάται λόγω εκλογής του, διευκολύνοντας έτσι την άσκηση των καθηκόντων του. Άρα λοιπόν, ούτε συντεχνία υπάρχει, ούτε ειδική συμφωνία με κανέναν!

Με απόφαση του Υπουργού εσωτερικών, είμαι αποσπασμένος από τις 03/11/2025 στον Δήμο Πύλου Νέστορος και εκεί ασκώ τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί.

Σύμφωνα με το άρθ.93 του Ν.5027/2023, ο πρόεδρος του Δ. Σ. μπορεί να λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης από την υπηρεσία του και ταυτόχρονα την αντιμισθία της θέσης του προέδρου του Δ.Σ. στον Δήμο που έχει εκλεγεί, εάν δεν κάνει χρήση της ειδικής άδειας για όλη τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος Δ. Σ.

Βέβαια, το δικαίωμα της χρήσης αδειών που προβλέπονται όσον αφορά κανονική, ειδική, ή άδειες των ημερών διεξαγωγής δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνονται κανονικά.

Ως εκ τούτου διερωτώμαι, για ποιο λόγο έγινε η εν λόγω στοχοποίησή μου και τί σκοπό έχει;

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, κάθε προσωπική και επώνυμη αναφορά, κυρίως χωρίς την ύπαρξη στοιχείων, είναι κατακριτέα.

Για τον λόγο αυτό και για όλα τα ανωτέρω, επιφυλάσσομαι κάθε Νόμιμου δικαιώματός μου προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου”.