Καταγγελία Ηλ. Κανάκη για το ρόλο του Κ. Ξηρογιάννη

“Τον ρόλο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης Κώστα Ξηρογιάννη και το τρίγωνο της συναλλαγής σε βάρος της κοινωνίας”, εμπλέκοντας τους δημάρχους Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, καθώς ο κ. Ξηρογιάννης είναι οδηγός και έχει μετατεθεί στον Δήμο της Πυλίας, καταγγέλλει ο Ηλίας Κανάκης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος.

“Δύο Δήμοι, δύο μισθοί, μηδενική εργασία και ένας άνεργος στη γωνία!!!!”, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Στην καταγγελία του ο κ. Κανάκης αναφέρει:

“Η υπόθεση της σύμβασης στον Δήμο Πύλου - Νέστορος φέρνει στο φως έναν ρόλο που δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από τίτλους και αξιώματα! Τον ρόλο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, Κώστα Ξηρογιάννη.

Ο κ. Ξηρογιάννης δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι κορυφαίο θεσμικό πρόσωπο του Δήμου Μεσσήνης και ακριβώς γι’ αυτό, η επιλογή του να συνδεθεί μισθολογικά με άλλον δήμο μέσω μετάθεσης στον Δήμο Πύλου - Νέστορος και σύμβασης που γεννά σοβαρά ερωτήματα για την ουσιαστική παροχή εργασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη ή τυχαία!

Η πραγματικότητα δείχνει κάτι πιο σύνθετο και πολιτικά, πιο ανησυχητικό. Από τη μία πλευρά, ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας επικαλείται οικονομική ασφυξία και επιβάλλει αύξηση δημοτικών τελών 85%, μεταφέροντας το βάρος στους δημότες, από την άλλη, επιλέγει να διατηρεί μια σύμβαση που αφορά θεσμικό παράγοντα άλλου δήμου, χωρίς να έχει δοθεί πειστική δημόσια εξήγηση για το αντικείμενο, το ωράριο και τον έλεγχο της εργασίας.

Και στο κέντρο αυτής της σχέσης βρίσκεται ο κ. Ξηρογιάννης, με την πολιτική ανοχή αν όχι κάλυψη της δημοτικής αρχής Μεσσήνης και του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου.

Διότι εδώ τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης να εμπλέκεται σε μια τέτοια σχέση, χωρίς καμία δημόσια θεσμική αντίδραση από τη διοίκηση του δήμου του.

Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα.

Η σιωπή είναι πολιτική στάση.

Όταν ένας πρόεδρος ΔΣ αμείβεται από άλλον δήμο, την ώρα που δύο δήμαρχοι διατηρούν πολιτική συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση, τότε δημιουργείται η εικόνα ενός δικτύου αλληλοεξυπηρετήσεων, όπου ο ένας καλύπτει τον άλλον και ο λογαριασμός καταλήγει στην κοινωνία.

Ο κ. Ξηρογιάννης όφειλε πρώτος να απαιτήσει πλήρη διαφάνεια. Ο κ. Αθανασόπουλος όφειλε να προστατεύσει το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης. Ο κ. Καρβέλας όφειλε να μην ζητά θυσίες από τους πολίτες, ενώ αφήνει τέτοιες υποθέσεις να αιωρούνται.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε!!!! Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργεί ως σύστημα σιωπηρών ανταλλαγών μεταξύ αιρετών! Δεν μπορεί να ζητά εμπιστοσύνη όταν αποφεύγει τις καθαρές απαντήσεις! Οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν. Ποιός εξυπηρετεί ποιόν! Με ποιο αντάλλαγμα! Γιατί η διαφάνεια θεωρείται ενοχλητική!

Ο ρόλος του κ. Ξηρογιάννη είναι πλέον πολιτικά εκτεθειμένος! Και μαζί του εκτίθενται όσοι επιλέγουν να τον καλύπτουν!

Δύο Δήμοι, δύο μισθοί, μηδενική εργασία και ένας άνεργος στη γωνία!!!!Υπάρχουν υποθέσεις που δεν είναι απλώς διοικητικές αστοχίες…Είναι προσβολές στην κοινωνία. Και η υπόθεση που βαραίνει τους Δήμους Μεσσήνης και Πύλου – Νέστορος είναι μία από αυτές!!!!

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για λάθος. Μιλάμε για σύστημα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, κ. Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης.

Ένας αιρετός που, ως υπάλληλος Δήμου, όφειλε να επιλέξει έναν μισθό, είτε του υπαλλήλου, είτε του προέδρου.

Επέλεξε τον μισθό του Προέδρου. Και μέχρι εδώ, όλα καλά. Αυτό που ισχύει βάσει νόμου είναι ότι ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δικαιούνται 60 ημέρες άδεια για την άσκηση των καθηκόντων του και φυσικά κάθε ημέρα χρήσης αυτής της ειδικής άδειας αφαιρείται από τις

αποδοχές της υπηρεσίας του. Επιπλέον δίνατε να λαμβάνει και την αντιμισθία της θέσης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Της ημέρας που δεν βρίσκεται σε ειδική άδεια οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στη θέση που υπηρετεί ως υπάλληλος.

Μόνο που ξαφνικά, τους τελευταίους δύο μήνες, εμφανίζεται να έχει μετατεθεί στον Δήμο Πύλου -Νέστορος, με ειδικότητα οδηγού. Μια θέση που θα μπορούσε να δοθεί σε κάποιον άνεργο, σε έναν νέο άνθρωπο, σε κάποιον που πραγματικά την έχει ανάγκη.

Αντ’ αυτού, σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες, η θέση δεν λειτούργησε ποτέ ως θέση εργασίας, αλλά ως δεύτερη μισθολογική πηγή. Ούτε στη δουλειά, ούτε στα χαρτιά… Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι μόνο η φερόμενη απουσία από την εργασία.

Είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο κ. Ξηρογιάννης δεν εμφανίζεται στην υπηρεσία, δεν εκτελεί καθήκοντα οδηγού και το όνομά του δεν αναγράφεται καν στο δελτίο κίνησης οχημάτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Δηλαδή, ούτε φυσική παρουσία, ούτε υπηρεσιακή καταγραφή, ούτε ίχνος πραγματικής εργασίας.

Και όμως, η μισθοδοσία φέρεται να καταβάλλεται κανονικά! Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της διοικητικής παρακμής, τότε τι είναι;;;;

Οι δήμαρχοι δεν είναι ανήξεροι, είναι υπεύθυνοι!!!! Κανένα τέτοιο σχήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πολιτική κάλυψη. Κανένας υπάλληλος δεν εξαφανίζεται από τη δουλειά του, χωρίς να το γνωρίζει η διοίκηση.

Οι ευθύνες βαραίνουν ξεκάθαρα τον δήμαρχο Πύλου Νέστορος, κ. Παναγιώτη Καρβέλα και τον δήμαρχο Μεσσήνης, κ. Αθανασόπουλο. Όχι γιατί ίσως ήξεραν αλλά γιατί όφειλαν να ξέρουν...

Όταν εγκρίνεται μετάθεση, πληρώνεται μισθός, δεν υπάρχει παρουσία, δεν υπάρχει όνομα στα βιβλία κίνησης, η ευθύνη δεν είναι υπηρεσιακή είναι πολιτική!!!!

Και εδώ γεννιέται το πιο σκοτεινό ερώτημα; Ποιόν εξυπηρετεί αυτή η σιωπή. Αυτή την θέση την στέρησαν από έναν άνεργο!

Την ώρα που οι Δήμοι δηλώνουν έλλειψη προσωπικού, αδυναμία προσλήψεων, οικονομική στενότητα, μια θέση οδηγού δεν αξιοποιείται για την κοινωνία, αλλά - σύμφωνα με τις καταγγελίες για να βολευτεί αιρετός. Αυτή η θέση θα μπορούσε να είναι μισθός επιβίωσης για μια οικογένεια,

ανάσα για έναν άνεργο, ευκαιρία για έναν νέο!!!! Αντί γι’ αυτό, φέρεται να έγινε εργαλείο συναλλαγής...

Οι δημότες πληρώνουν φόρους, τέλη, χαράτσια, βλέπουν υπηρεσίες να υπολειτουργούν, ακούν συνεχώς ότι δεν υπάρχουν χρήματα και κάποιοι παίζουν με τα λεφτά τους...

Και ταυτόχρονα βλέπουν τέτοιες υποθέσεις να σέρνονται χωρίς απαντήσεις. Αυτό δεν είναι απλώς αδικία, είναι περιφρόνηση!

Οι Δήμοι δεν είναι προσωπικές επιχειρήσεις. Οι θέσεις εργασίας δεν είναι δώρα.

Το δημόσιο χρήμα δεν είναι κουμπαράς ημετέρων. Η κοινωνία απαιτεί έλεγχο και όχι άλλες σιωπές!!!!!!

Αν οι καταγγελίες δεν ισχύουν, ας δοθούν επίσημες απαντήσεις με στοιχεία. Παρουσιολόγια,

δελτία κίνησης, αποφάσεις μεταθέσεων, μισθοδοσίες.

Αν όμως ισχύουν, τότε μιλάμε για σκάνδαλο που δεν μπορεί να κουκουλωθεί!!!!!Γιατί αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για αριθμούς,αλλά για αξιοπρέπεια.

Εν κατακλείδι, ο υπουργός, σε πλήρη συνεννόηση με τους δημάρχους Μεσσήνης και Πύλου - Νέστορος, μετακινεί τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ξηρογιάννη μόνο και μόνο για να εισπράττει δεύτερο μισθό.

Μια πρωτοφανής εκμετάλλευση της δημόσιας θέσης και των θεσμών, που σπιλώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τους εκπροσώπους τους. Η ίδια λογική δολοφόνησε τον Καποδίστρια και η ίδια λογική φυλάκισε τον Καλλικράτη”.