Ομόφωνα στο πλευρό των αγροτών το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας τάχθηκε στο πλευρό των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους, υπερψηφίζοντας το ψήφισμα που κατέθεσε η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγγάνου, καθώς και αυτό με αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών που κατέθεσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης.

Στο ψήφισμα που κατατέθηκε σημειώνεται μεταξύ άλλων:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, εκφράζει την στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στους δρόμους και στα μπλόκα αγωνιζόμενοι για την επιβίωσή τους διεκδικώντας όρους που να τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Η Τριφυλία αποτελεί κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Η αγροτική οικονομία αποτελεί βασικό πυλώνα για την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή της περιοχής.

Οι αγρότες και της Τριφυλίας αντιμετωπίζουν σοβαρά και διαρκώς οξυνόμενα προβλήματα, όπως:

* το υψηλό κόστος παραγωγής (ρεύμα, καύσιμα, αγροτικά εφόδια, άρδευση),

* τις χαμηλές τιμές παραγωγού που δεν είναι εγγυημένες και ενώ δεν καλύπτουν το κόστος, φτάνουν πανάκριβες στον καταναλωτή,

* τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα , φυσικές καταστροφές και ασθένειες καλλιεργειών ,που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ,

* τις επιδοτήσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και δεν τις παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που είναι οι πραγματικοί καλλιεργητές και παραγωγοί,

* Ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες χωρίς δασμούς που αφήνουν στα αζήτητα τα τοπικά προϊόντα,

* τις ελλείψεις έργων υποδομής, αγροτικής οδοποιίας, άρδευσης, αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και έργων αντισεισμικής ,αντιχαλαζικής και αντιανεμικής θωράκισης και προστασία της παραγωγής.

Παράλληλα οι αγροτικές συντάξεις είναι σε εξευτελιστικά χαμηλό επίπεδο και τα χρέη των αγροτών σε τράπεζες εφορία κλπ δυσβάστακτα ενώ η γραφειοκρατία με τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής επιδεινώνει τη θέση των μικρών παραγωγών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας δηλώνει ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αφορούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, καθώς χωρίς πρωτογενή παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, επάρκεια τροφίμων και ζωή στην ύπαιθρο.

Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και ζητάμε από την κυβέρνηση την ικανοποίηση των αιτημάτων τους που το Πανελλαδικό Συντονιστικό των μπλόκων έχει υποβάλει στην κυβέρνηση.

Το παρόν ψήφισμα ,συνοδευόμενο από τα αιτήματα ,να αποσταλεί στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και να κοινοποιηθεί στους αγροτικούς συλλόγους της περιοχής.

Αναλυτικά τα αιτήματα:

1.Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

2.Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

3.Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

4.Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

5.Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

6.Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

7.Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

8.Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

9.Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

10.Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

11.Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

12.Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

13.Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

14.Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων».

Κ.Μπ.