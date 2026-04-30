Απαίτηση λύσεων για τα χωριά του Ταϋγέτου - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καλαμάτα από κατοίκους και επαγγελματίες

Να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία ο εθνικός δρόμος Καλαμάτας – Σπάρτης και μετά την Αρτεμισία, να γίνει έργο οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος καθίζησης και να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον για τα χωριά του Ταϋγέτου, απαίτησαν χθες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καλαμάτα, στον Κόμβο του Ανοιχτού Θεάτρου, πάνω από την Κεντρική Αγορά της πόλης, πρόεδροι των Κοινοτήτων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, κάτοικοι κι επαγγελματίες των χωριών Νέδουσας, Αλαγονίας, Πηγών, Αρτεμισίας, Λαδά και Καρβελίου.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το κεντρικό κράτος, μοίρασαν ανακοινώσεις για τη διαμαρτυρία και τα αιτήματά της σε διερχόμενους οδηγούς κι έκλεισαν συμβολικά για κάποια λεπτά, το ρεύμα εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”. Ακόμα, ακούστηκαν φωνές για σκάνδαλο και παρέμβαση εισαγγελέα.

Στις ομιλίες που έγιναν:

Ο επαγγελματίας Παναγιώτης Σκαφιδάς διαμαρτυρήθηκε ότι “η Περιφέρεια μας έχει «αποκλεισμένους». Η Τροχαία λέει ότι είναι κλειστός ο δρόμος, αλλά είναι ορθάνοιχτος. Οχημα 20 τόνων δεν μπορεί να περάσει, αλλά για τα ΙΧ είναι ανοιχτός”.

Παρατήρησε πως “ο τζίρος έχει πέσει 100%” και τόνισε, μεταξύ άλλων: “Πήραμε υπόσχεση ότι θα αλλάξουν οι ταμπέλες, αλλά είναι ακόμα εκεί. Αμεσα να φύγει το Χ, το απαγορευτικό που υπάρχει στην ταμπέλα για τον δρόμο και να μπει πινακίδα να περνούν οχήματα μέχρι 3 τόνους. Απαιτούμε τα έργα να γίνουν σωστά με όποιο κόστος. Εχουμε φθάσει στα όρια του σκανδάλου, δόθηκαν 1 – 2 εκατομμύρια και ο δρόμος έπεσε. Και ο εισαγγελέας θα πρέπει να επέμβει. Να προσέξουν τα χωριά μας, εμείς λουκέτο δεν θα βάλουμε στα χωριά μας”.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας Παναγιώτης Βασιλάκης εξέφρασε διαμαρτυρία ότι “δεν είναι δίπλα μας η Περιφέρεια, δεν έχει δώσει ευρώ στους επαγγελματίες”. Σημείωσε πως “θα μοιραστούν 45 εκ. ευρώ για δρόμους σε όλη την Πελοπόννησο” και μίλησε για σκάνδαλο, καθώς “σε περιοχές με καθιζήσεις, κατολισθήσεις ρίχνουν άσφαλτο, γιατί από κει παίρνουν μίζες”. Προέτρεψε οι υπεύθυνοι “να πάνε σπίτια τους, δεν σηκώνει νταβατζήδες ο Ταΰγετος” και διευκρίνισε ότι “δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο, αλλά να μας στηρίξουν εμπράκτως”

Ο πρόεδρος της Ενωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας Γρηγόρης Κωστόπουλος παρατήρησε ότι “ο Ταΰγετος είναι μέρος της καρδιάς μας. Βρισκόμαστε για να συμπαρασταθούμε” και κάλεσε κάθε αρμόδιο να ασχοληθεί με τον Ταΰγετο και να χρηματοδοτήσει τα έργα για να επανέλθει η κανονικότητα.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρη Φαββατά, τον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Χανδρινό και την περιφερειακή σύμβουλο Ντίνα Νικολάκου.

Η διευθύντρια του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Τζίνα Πετροπούλου ενημέρωσε για “6 ντοκιμαντέρ – πρεσβευτές του τόπου, με τα οποία θέλουμε να δείξουμε τι είναι πραγματικά ο Ταΰγετος”.

Ο επαγγελματίας Κώστας Μπαρσίνικας ανέφερε ότι “μας έχουν ξεχάσει από το 2019” κι επισήμανε πως “πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αν δεν το κάνουν, θα τις αναλάβουμε εμείς”.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κουτουμάνος, με καταγωγή από την περιοχή του Ταϋγέτου, παρατήρησε ότι “αρχίζει η αντιπυρική περίοδος και στα χωριά του Ταϋγέτου δεν περνάει ούτε αγροτικό, όχι πυροσβεστικό”. Ανέφερε ότι “τρεις ιδιοκτήτες σπιτιών με σοβαρές ζημιές δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν” και πρόσθεσε: “Σε όλες τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου η κατάσταση είναι έτσι και χειρότερη. Εχουν άλλες προτεραιότητες, άλλες επιλογές. Να ανοίξει τώρα ο δρόμος. Η καθυστέρηση των 3 χρόνων για να φτιάξουν το σημείο με το πρόβλημα οδήγησε σε παράσυρση όλου του δρόμου”.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Οικονομάκος δήλωσε ότι “δεν πρέπει να ξαναγίνουν τα ίδια με το 2019, να μη γίνουν μπαλώματα” και παρατήρησε πως “είναι εγκατάλειψη χρόνων”.

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου και φίλος του Ταϋγέτου Μάριος Αθανασόπουλος επισήμανε ότι “τοπικοί και κυβερνητικοί υπεύθυνοι πρέπει να δουν την κατάσταση στον Ταΰγετο” κι εκφράζοντας την απορία του “να φτιάχνεται ένας δρόμος και μετά από 2 χρόνια να πέφτει”, σημείωσε πως “θα πρέπει να επέμβει και ο εισαγγελέας, κατασπαταλώνται χρήματα χωρίς αποτέλεσμα”.

Ακολούθησε παρέμβαση του πρώην δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Αντωνόπουλου.

Ο Παναγιώτης Σούμπλης από τη Νέδουσα προέτρεψε “να κοιτάξουμε τη νέα χάραξη από δω μέχρι τους «Πέντε Δρόμους», ενημέρωσε για την ταινία για τον Νικηταρά που ετοιμάζεται και ζήτησε “η γροθιά που είμαστε τώρα, να συνεχιστεί”.