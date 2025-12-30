Διαγωνισμός για επισκευή σχολείων των Γαργαλιάνων

Το έργο είναι προϋπολογισμού 129.796,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι κυρίως οικοδομικές για τη συντήρηση των 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού, 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου και του Γυμνασίου, με σκοπό την ασφάλεια, την υγιεινή και τη λειτουργικότητα των χώρων.

Πρόκειται για εργασίες αποξήλωσης των φθαρμένων υλικών και αντικατάστασής τους (κουφωμάτων, υαλοστασίων, πλακιδίων, ειδών υγιεινής, μαρμάρων, πλακοστρώσεων, κεραμιδιών, επιχρισμάτων), για χρωματισμούς εξωτερικών - εσωτερικών επιφανειών, κατασκευή στεγάστρων, αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμένου σκυροδέματος, λειότριψη μαρμάρων κ.ά.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 14/1 και ώρα 10:00 και αποσφράγισης η Παρασκευή 16/1 και ώρα 10:00.

Κ.Μπ.