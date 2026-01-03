Συνταξιοδότηση δημοτικού υπαλλήλου Πύλου – Νέστορος

Μετά από μακρόχρονη και αξιόλογη υπηρεσιακή πορεία, ο Βασίλης Χρονόπουλος ολοκληρώνει την παρουσία του ως υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος καθώς έφτασε η ώρα της συνταξιοδότησης.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι “καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, ο κ. Χρονόπουλος υπηρέτησε με συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Διακρίθηκε για το ήθος, τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά του, καθώς και για τη μοναδική ικανότητά του να προσαρμόζεται με επιτυχία στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στην Αυτοδιοίκηση.

Η συνταξιοδότησή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου προσφοράς, αφήνοντας πίσω του ένα θετικό και διαχρονικό αποτύπωμα τόσο στους Δήμους όπου υπηρέτησε όσο και στους συναδέλφους του.

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος τον ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του”.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας τόνισε:

«Είχα την τιμή να συνεργάζομαι με τον Βασίλη Χρονόπουλο από το 1990, αρχικά ως υπάλληλο του Δήμου, στη συνέχεια από τη θέση του Αντιδημάρχου Μεθώνης και σήμερα ως Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια βασίστηκε στην καθημερινή δουλειά, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον κοινό στόχο της σωστής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Βασίλης Χρονόπουλος αποτελεί παράδειγμα δημόσιου λειτουργού, με ήθος, συνέπεια και βαθιά γνώση της Αυτοδιοίκησης. Τον ευχαριστώ προσωπικά για την προσφορά του και του εύχομαι ολόψυχα υγεία και κάθε καλό στη νέα περίοδο της ζωής του.»