Συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων

Την όγδοη συνάντηση του Η' κύκλου της Λέσχης Ανάγνωσης (περίοδος 2025 – 2026) θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 4/5, στις 6.30 μ.μ., η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, στο γραφείο της Ε.Μ.Σ. (ισόγειο Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας).

Το μυθιστόρημα που θα σχολιαστεί είναι η «Λιποταξία» του νομπελίστα συγγραφέα Αμπντουλραζάκ Γκούρνα.

Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι ανοιχτή σε όλους όσοι αγαπούν το βιβλίο και δεν περιορίζεται στα μέλη της Ενωσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, Μαρία Νταλλή (τηλ. 6934827021), Μαρία Μήτση (τηλ. 6944687559), και ηλεκτρονικά: salvadordal@gmail.com, messinionsyggrafeonenosi@gmail.com.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Υπάρχουν έρωτες που, ακόμα κι όταν σβήσουν, σημαδεύουν με τις επιπτώσεις τους ολόκληρες γενιές. Ιδίως όταν είναι μυστικοί, παράνομοι, καταδικασμένοι. Στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του νομπελίστα συγγραφέα, ένας τέτοιος έρωτας ξεκινά τις μέρες της ακμής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και εξακολουθεί να αντηχεί ως την επαύριο της ανεξαρτησίας της Αφρικής. Ένα πρωινό του 1899, ένας Άγγλος, ο Μάρτιν Πιρς, βγαίνει τρεκλίζοντας από την έρημο σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ανατολικής Αφρικής και καταρρέει στα πόδια του Χασανάλι, ενός ντόπιου καταστηματάρχη. Όταν η αδελφή του Χασανάλι, η όμορφη και απογοητευμένη Ριάνα, περιθάλπει τον Πιρς, γεννιέται ένας έρωτας με συνέπειες που θα επεκταθούν στο μέλλον όταν θα φουντώσει μια άλλη παράνομη σχέση, με εξίσου απρόβλεπτες και δραματικές επιπτώσεις. Σ’ αυτή την οδυνηρή και αριστοτεχνικά υφασμένη ιστορία, ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα δραματοποιεί με έξοχο τρόπο την ατομική, κοινωνική και πολιτική κληρονομιά της αποικιοκρατίας.