Τη μνήμη των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας γιορτάζουν τα Φιλιατρά

Τη μνήμη των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας γιορτάζουν στα Φιλιατρά με κάθε λαμπρότητα, τόσο σήμερα Σάββατο παραμονή της εορτής όσο και αύριο Κυριακή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του εορτασμού, σήμερα Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει μεταφορά της Ιερής Εικόνας της Αγίας Μαύρας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Εκεί στις 7:15 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θα ακολουθήσει Ιερά Παράκλησις Αγίων Τιμοθέου & Μαύρας.

Τη Κυριακή το πρωί θα τελεστεί όρθρος και ακολούθως Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Στις 10.30 θα γίνει Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Αγίας Μαύρας προς την κεντρική πλατεία Φιλιατρών. Της πομπής θα προηγείται η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Θα ψαλεί Δέηση στο δυτικό μέρος της πλατείας και τέλος η πομπή θα καταλήξει στο Μητροπολιτικό

Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη.

Κ.Μπ.

(Φωτογραφία αρχείου)