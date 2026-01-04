Το πρόγραμμα εορτασμού των Θεοφανείων στη Μεσσήνη

Με τη δέουσα λαμπρότητα και τον τον καθιερωμένο Αγιασμό των Υδάτων στις 11 το πρωί, στη γέφυρα του ποταμού Παμίσου, θα εορταστούν και φέτος τα Θεοφάνια στη Μεσσήνη, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μεσσήνης. Μετά το τέλος της, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, φορείς του τόπου και κάτοικοι καλούνται να συγκεντρωθούν στο χώρο της συμβολής των οδών Δημάρχου Σταύρου Τσούση και Καρατζά. Από το σημείο αυτό, με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής θα σχηματιστεί η επίσημη πομπή η οποία θα κατευθυνθεί προς τη γέφυρα του ποταμού Παμίσου, όπου θα τελεστεί ο Αγιασμός των Υδάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, θα απευθύνουν ευχές και χαιρετισμό ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός και ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.