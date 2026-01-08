Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας για το 2026 - Ερωτήματα και αιχμές από την αντιπολίτευση

Μετά από εκτενή συζήτηση και εν μέσω πολλών ερωτήσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2026, συνολικού ύψους 731.567,44 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι δαπάνες ανέρχονται σε 597.427,00 ευρώ, ενώ προβλέπεται σχηματισμός αποθεματικού ύψους 134.140,44 ευρώ στο τέλος του 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” έθεσε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν μεταξύ άλλων τις επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων, τις αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων, την ενέργεια - ηλεκτρικό ρεύμα, τα αναλώσιμα, τις διαφημίσεις και τα τέλη, παρατηρώντας σημαντικές αυξομειώσεις σε σχέση με το 2025.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός υπενθύμισε το ότι το Δ.Σ. της ΚΑΚ δεν διαθέτει ούτε ένα μέλος της παράταξής του, εστιάζοντας στην απουσία απολογισμού του έτους. Παράλληλα, τόνισε πως για το 2025 είχε προβλεφτεί ποσό για αμοιβές μελετητών, τη στιγμή που ο Δήμος στράφηκε στην Περιφέρεια για σχετικό θέμα, κάνοντας λόγο και φέτος για αδιαφάνεια και αριθμούς προς έγκριση δίχως εξηγήσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τσαπόγας μετέφερε το χρόνιο αίτημα των παραγωγών για τοποθέτηση στεγάστρων, εκτιμώντας πως το ποσό για τεχνικά έργα θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο.

Ο πρόεδρος της ΚΑΚ Γιάννης Δούβας ενημέρωσε πως όταν τελειώσει η θητεία των νομικών προσώπων θα μπορεί και η αντιπολίτευση να έχει αντιπροσώπους, ενώ σχολίασε πως η Κεντρική Αγορά δεν έχει απολογισμό αλλά ισολογισμό που ανεβαίνει στην Διαύγεια και στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τον αριθμό των εργαζομένων μέσω ΔΥΠΑ ξεκαθάρισε πως παραμένει ο ίδιος, αλλάζοντας το ποσοστό της επιχορήγησης, ενώ για τα τεχνικά έργα, υπογράμμισε πως ισχύουν οι τρεις προσφορές. Σε ότι έχει να κάνει με τα στέγαστρα, σημείωσε πως δημιουργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο πρόσφατα προσκομίστηκε στην Περιφέρεια για να προχωρήσει η μελέτη, ενώ ως προς τις περισσότερες διαφημίσεις τις συνέδεσε με την ανάγκη αύξησης της εξωστρέφειας της ΚΑΚ. Στη συνέχεια, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” σημειώθηκε -δικαίως- πως δεν δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, μεταξύ άλλων για τις αμοιβές τρίτων που αυξήθηκαν κατά 40.000 ευρώ.

Για το λόγο αυτό, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ζήτησε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να παρευρεθεί και ο διευθυντής της Κεντρικής Αγοράς, ώστε να απαντηθούν αναλυτικά όλα τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι δαπάνες για το προσωπικό προβλέπεται να ανέλθουν σε 210.840 ευρώ για μικτές αποδοχές, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται σε 46.390 ευρώ. Επιπλέον, για λοιπές παροχές προσωπικού -όπως είδη ένδυσης- προβλέπονται 3.650 ευρώ. Στον τομέα δε των τεχνικών έργων και συντηρήσεων, οι δαπάνες φτάνουν τα 40.000 ευρώ για επισκευές κτηρίων και λοιπές συντηρήσεις.