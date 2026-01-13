“Πράσινο” της Δημοτικής Επιτροπής για το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Πρόκειται για το πολύ σημαντικό έργο βελτίωσης - αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου, ώστε να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό η ομάδα της ΠΑΕ Καλαμάτα, από την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 - 2027, σε περίπτωση που ανέβει φέτος στη Superleague.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, με το έργο αυτό προβλέπεται: “α) Η εκτέλεση απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και β) Η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που απαιτείται, προκειμένου το γήπεδο να πληροί απαιτήσεις υποδομών και ασφαλείας αθλητικών εγκαταστάσεων, της κατηγορίας 3 της UEFA, σύμφωνα με το τεύχος UEFA Stadium Infrastructure Regulations – 2025 Edition, που απαιτούνται για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων 1ης Εθνικής Κατηγορίας (Superleague), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΠΟ, για την κατηγορία αυτή”.

Με το έργο βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας πρόκειται να υλοποιηθούν:

“Υποέργο 1: Κατασκευή και εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του γηπέδου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στη νότια κερκίδα. Κατασκευή και εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων (booth).

Υποέργο 2: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού χλοοτάπητα”.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε ότι η λήξη υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εκτίμησε ότι ένα 6μηνο θα χρειαστεί για τις διαγωνιστικές διαδικασίες και ρώτησε αν είναι έτοιμες οι μελέτες για να ξεκινήσει το έργο.

Ο κ. Παπαευσταθίου απάντησε ότι το υποέργο 2 είναι εύκολο και το 1 είναι ώριμο, έτοιμο να προχωρήσει και θα υλοποιηθεί με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

“Θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και προετοιμαζόμαστε και για άλλες παρεμβάσεις”, συμπλήρωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

