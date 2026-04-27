Το Playmobil kids PlayPark έρχεται στη Μεσσηνία με φόντο την Οδύσσεια

Το μεγάλο ξύλινο καράβι με μήκος 9 μέτρα θυμίζει τα θαλασσινά ταξίδια των ηρώων, ένας σύγχρονος φόρος τιμής στους θαλασσοπόρους του Ομήρου. Ο Κύκλωπας Πολύφημος υψώνεται σαν γίγαντας δίπλα στον Δία και την Αθηνά, ενώ οι μικροί επισκέπτες περιηγούνται σε έναν χώρο όπου η ελληνική μυθολογία ζωντανεύει μέσα από τους ήρωες της Playmobil. Η φιλοσοφία του Playmobil που βασίζεται στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, συνδέεται εδώ με τον ελληνικό μύθο. Το Playmobil PlayPark ενισχύει τις οικογενειακές δραστηριότητες της Costa Navarino και προσφέρει μια εμπειρία όπου το παιχνίδι και ο πολιτισμός συναντιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αισθητικής και αυθεντικής φιλοξενίας. Η Ειρήνη Ευφραιμίδη, Marketing Manager της Playmobil Ελλάς, αναφέρει ότι η συνεργασία με την Costa Navarino αποτελεί μια δημιουργική «Οδύσσεια» που ενώνει τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας με τον κόσμο του Playmobil. Είπε πως: «Το Playmobil Kids PlayPark στη Navarino Agora είναι ένας τόπος όπου το παιδί μπορεί να γίνει ταξιδευτής, αφηγητής και δημιουργός της δικής του περιπέτειας. Πιστεύουμε στη δύναμη του παιχνιδιού ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ένα περιβάλλον που εμπνέει φαντασία, ασφάλεια και χαρά. Η συνεργασία μας με την Costa Navarino ενώνει δύο κόσμους που υπηρετούν την ποιότητα και τη δημιουργία και είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες στις οικογένειες που θα μας επισκεφθούν».