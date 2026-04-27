Η Μητρόπολη Μεσσηνίας τίμησε τους Αγίους της

Με λαμπρότητα τιμήθηκε η Σύναξη των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, με τις λατρευτικές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού.

Ο πανηγυρικός εσπερινός τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Απριλίου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Τον πλαισίωσαν ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς και οι εφημέριοι της πόλης, ενώ στα αναλόγια έψαλαν οι δύο χοροί του ναού υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Σιάχου και του λαμπαδαρίου Πέτρου Σταύρου.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Κυριακή των Μυροφόρων με τον Όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, με τη συμμετοχή κληρικών της μητρόπολης. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κουρέων και Κομμωτών Ελλάδος, με αφορμή την εορτή του προστάτη τους Αγίου Ηλία του Αρδούνη, καθώς και των μελών της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.

Ακολούθησε λιτάνευση της ιερής εικόνας των Αγίων και των ιερών λειψάνων, μαζί με τις εικόνες των νεοκαταταχθέντων αγίων Βησσαρίωνος του εκ Πεταλιδίου και Χρυσοστόμου του Ιεραποστόλου της Αφρικής. Στη λιτανεία συμμετείχε η φιλαρμονική του Δήμου Καλαμάτας, ενώ την εικόνα συνόδευσαν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λεύκιππος» με παραδοσιακές φορεσιές.

Ο μητροπολίτης ευχήθηκε οι Μεσσήνιοι άγιοι να χαρίζουν υγεία και δύναμη στους πιστούς, καθώς και στα μέλη της Ομοσπονδίας κουρέων και κομμωτών, με αφορμή την εορτή του προστάτη τους.