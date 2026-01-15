Μικρή Μαντίνεια: Καλοκαίρι προ των πυλών, με διαχρονικά προβλήματα

Χρόνια και άλυτα προβλήματα της Μικρής Μαντίνειας, λίγους μήνες πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν ήρθαν ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή την εισήγηση που ψηφίστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της χρονιάς για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το 2026.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μικρής Μαντίνειας Στέλιος Λιακέας, τόνισε πως το πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών συνδέεται άμεσα με τη διεθνή προβολή της Καλαμάτας, της Μικρής Μαντίνειας και της Βέργας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι υποδομές στις συγκεκριμένες περιοχές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου τουριστικού προορισμού. Όπως ανέφερε, ο επισκέπτης που θα βρεθεί στις περιοχές αυτές έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα καθημερινότητας, όπως η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, οι εικόνες εγκατάλειψης στο Κληροδότημα Παναγιώταρου, αλλά και η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης κατά μήκος της ακτής.

Ο κ. Λιακέας υπογράμμισε ότι η ύπαρξη Γαλάζιας Σημαίας από μόνη της δεν αρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από ουσιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας ναυαγοσωστών στις παραλίες, η οποία όμως δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση από μόνη της. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται πρωτοβουλίες προβολής για τις δύο τουριστικές περιοχές. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ζήτησε άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις, τονίζοντας ότι η τουριστική σεζόν πλησιάζει και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια εδώ και χρόνια.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες, διευκρινίζοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διατήρηση και απόκτηση των Γαλάζιων Σημαιών στις ακτές του. Το ζήτημα πάντως των βασικών υποδομών στη Μικρή Μαντίνεια παραμένει ανοιχτό, με τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στη διεθνή πιστοποίηση και την καθημερινή εικόνα που αντικρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες.

Ως προς το Κληροδότημα Παναγιώταρου, το οποίο αποτελεί ένα μελανό σημείο της περιοχής, ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας σχολίασε σε πρόσφατη λογοδοσία της Δ.Α. πως οι περιορισμοί και τα ρυμοτομικά ζητήματα δυσχεραίνουν την αξιοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του υποβαθμίζει αισθητά την περιοχή, κάτι που έχει επισημανθεί και σε πλατφόρμες που συνδέονται με τον τουρισμό. Η λήψη είναι του Νίκου Τσιακαλάκη.