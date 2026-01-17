Απολογισμός και ανακοινώσεις από Βασιλόπουλο για τα έργα: Τι έγινε, τι είναι σε εξέλιξη και τι ξεκινά το 2026...



Ο δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά τον απολογισμό των έργων που υλοποιήθηκαν το 2025, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026 και τον προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων που ξεκινούν εντός του έτους.

Εκτός αναφορών του δημάρχου έμειναν τα πολεοδομικά σχέδια Βέργας, Μικρής Μαντίνειας και Ασπροχώματος, οι διανοίξεις δρόμων στην Ανατολική Παραλία και το κέντρο, το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα και η εκπόνηση συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης.

Αναλυτικά ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ανέφερε:

“α) Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία έργα δρομολογήθηκαν, ξεκίνησαν ή ολοκληρώθηκαν. Ένα έτος κατά το οποίο καταγράφηκε συνολικά ικανοποιητικός ρυθμός ως προς την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος και κυρίως τέθηκαν οι βάσεις προκειμένου εντός της θητείας να ακολουθήσουν έργα και παρεμβάσεις, που βρίσκονται στο σχεδιασμό μας και κρίνονται ως σημαντικά για την πρόοδο και την ανάπτυξη του Δήμου μας.

Κατά το 2025, σημαντικά έργα ολοκληρώθηκαν, όπως η ανάπλαση της πλατείας 23ης Μαρτίου, η βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς, η ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής, καθώς και αναπλάσεις σε δρόμους όπως: Ψαρών, Αριστοδήμου, Γεωργούλη, Πολυχάρους, Σιδηροδρομικού Σταθμού, Γιατράκου, Μητροπέτροβα, Λυκούργου και Ανδρέα Σκιά, Βασιλ. Γεωργίου, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και Βασ. Όλγας. Πρόκειται για αναπλάσεις που ξεπέρασαν τα 20 στρέμματα, αλλάζοντας την εικόνα της πόλης, βελτιώνοντας την αισθητική, την ποιότητα ζωής μέσω των ψυχρών υλικών και την προσβασιμότητα.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση της β’ φάσης των αγωγών ύδρευσης, 26 χιλιόμετρα νέου δικτύου μέσα στην πόλη. Ολοκληρώθηκε ακόμα η ενεργειακή αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού, ενώ έγινε η εγκατάσταση και τέθηκαν σε λειτουργία τα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2 MW.

Ολοκληρώθηκε το έργο της οδικής ασφάλειας, με ασφαλτοστρώσεις περίπου 7 χλμ. εντός αστικού ιστού και κατασκευή 230 νέων διαβάσεων πεζών.

Σε τρία σχολεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Επιπλέον, αναβαθμίστηκε λειτουργικά και αισθητικά το Δημοτικό Σχολείο Βέργας. Ολοκληρώθηκαν οι πυροζώνες στα χωριά, εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, το έργο της μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά ποδήλατα), η πυροπροστασία παιδικών σταθμών, η ανακαίνιση καταστημάτων ΚΕΠ, το διώροφο κτήριο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαμάτας, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας κ.ά.

Ο αριθμός των έργων που ολοκληρώθηκαν το 2025 είναι 25 και αναφέρομαι σε έργα συγχρηματοδοτούμενα, όχι έργα που υλοποιήθηκαν με αναθέσεις οι συνεργεία αυτεπιστασίας του δήμου. Με προϋπολογισμούς από 125.000 για τα ΚΕΠ έως και 3 εκ. ευρώ για την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης 26 χλμ.

β) Μέσα στο 2025 ξεκίνησαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026 επίσης: το έργο της επεξεργασίας ιλύος στον Βιολογικό Καθαρισμό, η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων Άρι – Άμμος – Μικρομάνη, η τηλεμετρική διαχείριση δεξαμενών και συστημάτων με ψηφιακά υδρόμετρα στα χωριά εκτός Καλαμάτας, η νέα δεξαμενή ύδρευσης στον Αη Γιάννη Καρβούνη, η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων σε Θουρία και Λέικα, καθώς και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (γ’ φάση), εντός του αστικού ιστού της Καλαμάτας που περιλαμβάνει 25 χλμ. νέου σύγχρονου δικτύου.

Σε εξέλιξη παράλληλα βρίσκεται: η κατασκευή του Πάρκου Ελιάς, ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, το Πράσινο Σημείο, η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα χωριά του Δήμου (πρόγραμμα Φιλόδημος), το έργο οδοποιίας Άνω Αρφαρά – Πελεκητό, σημαντικές παρεμβάσεις στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού μέσω των Κτιριακών Υποδομών, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αριοχωρίου, το δημοτικό κατάστημα Ασπροχώματος, καθώς επίσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες υλοποίησης των κεντρικών αστικών αναπλάσεων στην Καλαμάτα, που περιλαμβάνουν όλο το δίκτυο των δρόμων δυτικά της Αριστομένους μέχρι και τη Νέδοντος.

Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται το έργο κατασκευής του Κλειστού Προπονητηρίου στην Παραλία, το Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας και η υλοποίηση του προγράμματος Smart Cities.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά το έργο της κατασκευής του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Φ800 από τις πηγές του Πηδήματος στην Καλαμάτα που γνωρίζουμε ότι δεν ξεκίνησε το 2025 ούτε θα ολοκληρωθεί το 2026, ένα έργο πολύ σημαντικό που έπεσε πάνω σε όλες τις αρνητικές παγκόσμιες συγκυρίες. Ταυτόχρονα, έχουμε ολοκληρώσει και την προμελέτη του σημαντικού έργου για τη σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος, και πλέον διεκδικούμε χρηματοδότηση για να πετύχουμε αυτόν τον σημαντικό στόχο.

Συνολικά 21 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη που αφορούν τις υποδομές του Δήμου μας και τα οποία ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

γ) Το 2026 ξεκινούν νέα έργα με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Οι αναπλάσεις στις οδούς Φραντζή και Νέδοντος, η ανάπλαση στην οδό Αναγνωσταρά, η ανακατασκευή του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το αντιπλημμυρικό έργο νότια της Ευριπίδου, τα έργα του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, όπως ο πολυχώρος «Ηλέκτρα», το Μητροπολιτικό Μέγαρο, ο πολυχώρος «Ζουμπούλειο», αλλά και έργα όπως η ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης, η προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου και τα δύο ηλεκτρικά ΙΧ, η βιοκλιματική ανάπλαση 16 στρεμμάτων στον Κορδία, ο παιδικός σταθμός των Αρφαρών, το Κλειστό Προπονητήριο στο Πολυκλαδικό κ.ά. 10 και πλέον σημαντικά έργα εκ. ευρώ που για τα περισσότερα αναζητούσαμε προσκλήσεις και χρηματοδοτήσεις για χρόνια.

Και να μην ξεχνάμε ότι εντός του 2026 θα τρέξουν σημαντικά έργα, όπως η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τη σύνταξη μελετών του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου Καλαμάτας (Παλέ ντε Σπορ), η σύνταξη μελετών αναβάθμισης της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας. Επίσης, η έναρξη της διαδικασίας, για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας, το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Άριος Αρφαρών και Θουρίας, το Ειδικό Πολεοδομικό σχέδιο του Μεσσηνιακού κόλπου Καλαμάτα – Μεσσήνη - Δυτική Μάνη, το Παρατηρητήριο για την κλιματική προσαρμογή, η αντιδιαβρωτική προστασία της Μικρής Μαντίνειας, τα υπόλοιπα έργα της ΒΑΑ, τα έργα της ΟΧΕ Ταϋγέτου, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης.

Υπάρχουν επίσης και άλλα πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί και για τα οποία οι εξελίξεις είναι θετικές, ωστόσο δεν μπορούμε να προβούμε ακόμα σε ανακοινώσεις, κάτι που θα γίνει το επόμενο διάστημα.

Ως οφείλουμε, προφανώς, παρακολουθούμε στενά και έργα που δεν υλοποιούνται από τον Δήμο μας, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον της περιοχής. Και αναφέρομαι σε έργα, όπως τα αντιπλημμυρικά της πόλης, οι εξελίξεις σχετικά με την αναβάθμισης του διεθνούς αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», ο οδικός άξονας Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη και άλλα”.