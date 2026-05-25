Νέδουσα: Επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την θυσία στη Χορηγόσκαλα

Με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας και σεβασμού στην ιστορική μνήμη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεδουσαιών και η Κοινότητα Νέδουσας διοργάνωσαν επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη θυσία των Άγνωστων Ελληνίδων στη Χορηγόσκαλα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής 24/5, στην Νέδουσα στον ιερό τόπο του μνημείου, κάτω από τα επιβλητικά βράχια της Χορηγόσκαλας στον δρόμο που οδηγεί στο χωριό.

Αρχικά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον π. Βασίλειο Βεργινάδη, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Κορμά.

Τον δήμαρχο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης, ενώ το παρόν έδωσαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι Σαράντος Μαρινάκης, Πινίνα Κουμάντου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέδουσας Άρης Βαρελάς, εκπρόσωποι συλλόγων και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.