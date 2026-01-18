Την Τετάρτη η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση εκσκαφής και χρήσης υπεδάφους για τη διέλευση δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική προσφορά» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρόμου και πέριξ αυτού». Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια χημικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας». Λήψη συμπληρωματικής απόφασης έγκρισης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας για την υλοποίηση της πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Τριφυλίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027» - ορισμός μέλους κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Τριφυλίας (κωδική ονομασία: Εγκέλαδος-2) (εισήγηση στο Δ.Σ.). Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για «Εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου και παράπλευρων δρόμων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τριφυλίας». Λήψη απόφασης σχετικά με χώρους για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας (μη όμοροι) για το χρονικό διάστημα έως τις 31/12/2028. Έγκριση 3ου ΑΠΕ- τακτοποιητικού του έργου «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)» με ΑΜ 44/2018.

