Φεβρουάριο ξεκινά ο σταθμός του ΕΚΑΒ στη Λογγά

Αυτό ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης, όπου εγκρίθηκε η παραχώρηση στο ΕΚΑΒ του δημοτικού ακινήτου του πρώην Κτηνιατρείου, για 9 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης), προκειμένου να στεγαστεί ο νέος τομέας του ΕΚΑΒ στην περιοχή.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, για την οποία η περιοχή της Ανατολικής Πυλίας αγωνίστηκε για πολλά χρόνια για να το πετύχει.
Την δωρεάν παραχώρηση εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος.
Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης που ζει στη Νέα Κορώνη, εξέφρασε την ικανοποίησή του και προέτρεψε να συνεχιστεί ο αγώνας για να δημιουργηθεί στην περιοχή, αν όχι Κέντρο Υγείας, ένα καλά στελεχωμένο Περιφερειακό Ιατρείο που θα προσφέρει υπηρεσίες υγείας, που έχει ανάγκη η περιοχή.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος πρότεινε ο σταθμός ΕΚΑΒ της Ανατολικής Πυλίας να ονομαστεί στη μνήμη του αξέχαστου διασώστη του Κέντρου με καταγωγή από τη Μεσσήνη Δημήτρη Μητρόπουλου, που αφιέρωσε τη ζωή του.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Ξηρογιάννης επιφυλάχθηκε η πρόταση αυτή να εξεταστεί σε επόμενο διάστημα.
Τη μεγάλη του χαρά για την ίδρυση ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία, “γιατί τα καταφέραμε”, εξέφρασε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Παρατήρησε ότι ήταν μεγάλη ανάγκη της περιοχής, για τους πολίτες και τους επισκέπτες και υποχρέωση των δημοτικών αρχών να αγωνιστούν για την υλοποίησή του.
Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι “ανακαινίσαμε το παλιό Κτηνιατρείο Λογγάς, για να στεγαστούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ” κι επισήμανε πως τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΚΑΒ με επικουρικό προσωπικό, μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις, που είναι σε τελικό στάδιο.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λογγάς Αντώνης Χριστόπουλος παρατήρησε και ως αστυνομικός, ότι “έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, έστω κι ένας άνθρωπος να σωθεί, θα είμαστε ευχαριστημένοι”.