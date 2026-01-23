Φεβρουάριο ξεκινά ο σταθμός του ΕΚΑΒ στη Λογγά

Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου αρχίζει η μόνιμη λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ στη Λογγά, για την παροχή φροντίδας στους κατοίκους κι επισκέπτες της Ανατολικής Πυλίας.

Αυτό ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης, όπου εγκρίθηκε η παραχώρηση στο ΕΚΑΒ του δημοτικού ακινήτου του πρώην Κτηνιατρείου, για 9 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης), προκειμένου να στεγαστεί ο νέος τομέας του ΕΚΑΒ στην περιοχή.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση στην παροχή υπηρεσιών υγείας, για την οποία η περιοχή της Ανατολικής Πυλίας αγωνίστηκε για πολλά χρόνια για να το πετύχει.

Την δωρεάν παραχώρηση εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης που ζει στη Νέα Κορώνη, εξέφρασε την ικανοποίησή του και προέτρεψε να συνεχιστεί ο αγώνας για να δημιουργηθεί στην περιοχή, αν όχι Κέντρο Υγείας, ένα καλά στελεχωμένο Περιφερειακό Ιατρείο που θα προσφέρει υπηρεσίες υγείας, που έχει ανάγκη η περιοχή.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος πρότεινε ο σταθμός ΕΚΑΒ της Ανατολικής Πυλίας να ονομαστεί στη μνήμη του αξέχαστου διασώστη του Κέντρου με καταγωγή από τη Μεσσήνη Δημήτρη Μητρόπουλου, που αφιέρωσε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Ξηρογιάννης επιφυλάχθηκε η πρόταση αυτή να εξεταστεί σε επόμενο διάστημα.

Τη μεγάλη του χαρά για την ίδρυση ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία, “γιατί τα καταφέραμε”, εξέφρασε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Παρατήρησε ότι ήταν μεγάλη ανάγκη της περιοχής, για τους πολίτες και τους επισκέπτες και υποχρέωση των δημοτικών αρχών να αγωνιστούν για την υλοποίησή του.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι “ανακαινίσαμε το παλιό Κτηνιατρείο Λογγάς, για να στεγαστούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ” κι επισήμανε πως τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΚΑΒ με επικουρικό προσωπικό, μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις, που είναι σε τελικό στάδιο.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λογγάς Αντώνης Χριστόπουλος παρατήρησε και ως αστυνομικός, ότι “έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, έστω κι ένας άνθρωπος να σωθεί, θα είμαστε ευχαριστημένοι”.