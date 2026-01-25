Ηλ. Κανάκης: “Σκουπιδότοπος στην είσοδο του χωριού Παπούλια”

Καταγγελία για ένα νέο ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο στην είσοδο του χωριού Παπούλια, απευθύνει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Ηλίας Κανάκης κι επικρίνει δριμύτατα τη δημοτική αρχή, που “αγρόν αγοράζει”.

Αναλυτικά, για τον νέο αυτό σκουπιδότοπο ο Ηλ. Κανάκης καταγγέλλει:

“Πριν από λίγες ημέρες, στις 8 Ιανουαρίου, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθερία Καλαμάτας καταγγελία μου για τις παράνομες χωματερές στον Δήμο Πύλου - Νέστορος και ειδικότερα για τη χωματερή που είχε δημιουργηθεί στον δρόμο από Φοινικούντα προς Βασιλίτση.

Τυχαίο ή όχι, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα και προφανώς υπό τον φόβο ποινικών ευθυνών, ο δήμαρχος έδωσε εντολή να καθαριστεί ο χώρος. Όχι γιατί ξαφνικά ανακαλύφθηκε το πρόβλημα, αλλά γιατί δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί.

Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Σήμερα, ερχόμενος από Γλυφάδα προς Παπούλια, στην είσοδο του χωριού Παπούλια, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, διαπιστώνει κανείς μια παράνομη χωματερή που υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό, με μπάζα, ογκώδη απορρίμματα και κάθε λογής σκουπίδια.

Ο Δήμος το γνωρίζει. Οι υπηρεσίες το γνωρίζουν. Και όμως, αγρόν αγοράζουν. Δεν μιλάμε απλώς για εικόνα ντροπής. Μιλάμε για υγειονομική βόμβα, για περιβαλλοντική υποβάθμιση, για προσβολή της ποιότητας ζωής των κατοίκων και για κατάφωρη παραβίαση της

νομοθεσίας.

Μιλάμε για έναν Δήμο που ενεργεί μόνο όταν εκτίθεται δημόσια, και όχι όταν οφείλει θεσμικά να προλαμβάνει, να ελέγχει και να προστατεύει. Η καθαριότητα δεν είναι χάρη, ούτε επικοινωνιακή κίνηση. Είναι υποχρέωση. Και η ανοχή στις παράνομες χωματερές δεν είναι αμέλεια, είναι συνενοχή.

Οι πολίτες δεν μπορούν και δεν πρέπει να σιωπούν. Όσο οι εικόνες αυτές επαναλαμβάνονται, τόσο θα επανέρχονται οι καταγγελίες. Γιατί ο τόπος αυτός δεν αξίζει σκουπίδια, ούτε στη γη του ούτε στη διοίκησή του”.