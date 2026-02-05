eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2026 14:53

Μεγαλόπολη: Εκλεισε για λόγους ασφαλείας η γέφυρα στη Θωκνία

Γράφτηκε από την

Μεγαλόπολη: Εκλεισε για λόγους ασφαλείας η γέφυρα στη Θωκνία

Premium Strom

Εκλεισε από τη 1:30 μ.μ. περίπου η γέφυρα στη Θωκνιά για λόγους ασφαλείας κατόπιν κοινής απόφασης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αστυνομίας.

Η πρόσβαση προς τα χωριά Θωκνία, Κυπαρίσσια, Μαυριά, Ίσιωμα Καρυών, Κάτω Καρυές, Καστανοχώρι και Άνω Καρυές , θα γίνεται προσωρινά μέσα από το Ορυχείο της ΔΕΗ, είτε από την πύλη Μαραθούσας, είτε από την πύλη Ψαθιού και της 5ης Μονάδας ΔΕΗ.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις