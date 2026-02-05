Μεγαλόπολη: Εκλεισε για λόγους ασφαλείας η γέφυρα στη Θωκνία

Εκλεισε από τη 1:30 μ.μ. περίπου η γέφυρα στη Θωκνιά για λόγους ασφαλείας κατόπιν κοινής απόφασης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αστυνομίας.

Η πρόσβαση προς τα χωριά Θωκνία, Κυπαρίσσια, Μαυριά, Ίσιωμα Καρυών, Κάτω Καρυές, Καστανοχώρι και Άνω Καρυές , θα γίνεται προσωρινά μέσα από το Ορυχείο της ΔΕΗ, είτε από την πύλη Μαραθούσας, είτε από την πύλη Ψαθιού και της 5ης Μονάδας ΔΕΗ.