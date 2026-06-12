“Αντιγόνη” τον Αύγουστο στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Η παράσταση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Με επικεφαλής την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα, η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανανεωμένη επιχειρώντας να φωτίσει εκ νέου μέσα από τον λόγο του Σοφοκλή τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο πόλεμος τελείωσε. Οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γυαλισμένα γραφεία των σύγχρονων κέντρων λήψης αποφάσεων. Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν. Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που σφετερίζεται την εξουσία για να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης, έως και μετά θάνατον. Μια εξουσία που πατάσσει κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγει και αναπαράγει την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας. Ο Κρέων εκφράζει το τυφλό ένστικτο μιας γυμνής ζωής με ωμούς βιολογικούς όρους. Θέλει να επεκτείνει την εξουσία του σε κάθε πτυχή της ελεύθερης έκφρασης, ακόμη και στην πιο δειλή - ανομολόγητη επιθυμία της. Ο Κρέων είναι ο προάγγελος της βιοπολιτικής του σήμερα: ενός βίου αβίωτου, όπου οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν τον θάνατό τους όχι αναγκαστικά ως βιολογικά όντα, αλλά ως ψυχικά, πολιτικά και κοινωνικά πρόσωπα. Με την Αντιγόνη τα πεδία συγκρούσεων τίθενται σε αμφισβήτηση: σωστό-λάθος, ζωή-θάνατος, άνδρας-γυναίκα, φως-σκοτάδι, αυθεντικότητα-συμβιβασμός, νόμος- δίκαιο, παράβαση-υποταγή. Η Αντιγόνη γνωρίζει την θνητότητά της, αλλά αποφασίζει το πότε και το πώς του θανάτου της. Αναδιατυπώνει κάθε σύγκρουση γιατί μόνο έτσι στρέφει ακόμη και τον θάνατο υπέρ της ζωής. Αγκαλιάζοντας τον θάνατο διεκδικεί τη ζωή. Μια ζωή άξια να βιωθεί. Έτσι, ακόμη και αν οδηγείται τελικά στον θάνατο και ο Κρέων επιζεί, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν συνεχή θάνατο του Κρέοντα και για ένα άνοιγμα της Αντιγόνης προς το μέλλον. Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν. Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή. Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης. Σκηνικό: Μικαέλα Λιακατά. Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα. Μουσική: Σταύρος Γασparάτος. Επιμέλεια κίνησης – Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη. Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος. Αγγλικοί υπέρτιτλοι (μετάφραση): Μενέλαος Καραντζάς. Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Μπακιρτζή. Βοηθός χορογράφου: Ηλίας Χατζηγεωργίου. Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Video: Θωμάς Παλυβός. Make-up artist: Κατερίνα Μιχαλούτσου. Κομμώσεις: Ρένα Χατζόγλου. Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού. Διεύθυνση παραγωγής: Σταμάτης Μουμουλίδης. Παραγωγή: 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ. Ερμηνεύουν: Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Η παράσταση διαρκεί 80 λεπτά. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15€, σε ειδική προσφορά για περιορισμένο αριθμό θέσεων και η προπώληση γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com.