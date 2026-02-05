Δημοτική Επιτροπή Πύλου - Νέστορος: Αποδοχή δωρεάς της ΤΕΜΕΣ ΑΕ

Τη δωρεά της εταιρείας ΤΕΜΕΣ ΑΕ προς τον Δήμο αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος κι ενέκρινε την εκπόνηση πλήρους και ολοκληρωμένης μελέτης και την κατασκευή του έργου “Βελτίωση βατότητας της οδού από τον οικισμό Ρωμανού μέχρι την είσοδο της ΠΟΤΑ Πύλου – τμήμα Ρωμανού”.

Στην απόφαση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι “βασικός όρος της αποδοχής της δωρεάς είναι ότι η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί μελετών, καθώς και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών και εκτέλεσης έργων. Η τελική προς έγκριση μελέτη θα

έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκτέλεσης έργων, καθώς και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η επίβλεψη της μελέτης και της κατασκευής του έργου θα γίνει από την Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου – Νέστορος”.

Στην επιστολή της προς τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα, η ΤΕΜΕΣ σημειώνει για τη δωρεά:

“Αναγνωρίζοντας το εκτεταμένο οδικό δίκτυο της επικράτειας του Δήμου σας και τις αντικειμενικές δυσκολίες αναβάθμισής του, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον μας για την πραγματοποίηση δωρεάς προς τον Δήμο, με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή του έργου βελτίωσης βατότητας και συγκεκριμένα

ασφαλτόστρωσης σε μήκος 580 μέτρων περίπου, με ταυτόχρονη κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων, της αγροτικής δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Ρωμανού, της Δ.Ε. Χώρας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, με το νότιο τμήμα της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας - Τμήμα Ρωμανού. Η δωρεά της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 170.000 ευρώ για το σύνολο του έργου (μελέτη και κατασκευή).

Όπως γνωρίζετε, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος και της Μεσσηνίας εν γένει, οι οποίες έχουν συμβάλει στη ριζική βελτίωση της εικόνας της περιοχής και την ανάδειξη της περιοχής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, από την πρώτη

στιγμή η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. έχει επενδύσει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ έχει πραγματοποιήσει πλήθος δράσεων με σκοπό την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη δωρεά θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, των κατοίκων και των επισκεπτών του”.