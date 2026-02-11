Η Τσιγκάνου για αποκατάσταση ζημιών στην Τριφυλία

Αναλυτικά η κ. Τσιγκάνου αναφέρει: «Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Τριφυλίας βρέθηκε στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων με πολλούς δρόμους πλημμυρισμένους και αδιάβατους, με τεράστιους όγκους φερτών υλικών να κατακλύζουν το οδικό δίκτυο και να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές αλλά και σε περιουσίες των κατοίκων. Μεγάλα προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση της Πέμπτης (5/2/2026) δημιουργήθηκαν κυρίως στην ευρύτερη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας, αφού έκλεισε ο εθνικός δρόμος στην είσοδο της Κυπαρισσίας, στα Μυραίικα, αλλά και στην Τοπική Κοινότητα των Βρυσών, όπου τα φερτά υλικά και τα λασπόνερα έκλεισαν τον επαρχιακό δρόμο προς Ραφτόπουλο αλλά και τον δρόμο Βρύσες - Μεμί. Επίσης σε πολλά σημεία ο εθνικός δρόμος Κυπαρισσίας - Φιλιατρών (όρια Γιαννίτσαινα - Βαθύ -Τερψιθέα) ήταν πλημμυρισμένος και αδιάβατος. Η πλατεία της Άνω Πόλης της Κυπαρισσίας μετατράπηκε σε λίμνη, αλλά και μπροστά στον σταθμό του ΟΣΕ και άλλα σημεία της πόλης ήταν πλημμυρισμένα και αδιάβατα. Οι παραπάνω καταστροφικές εικόνες δεν είναι μόνο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι κυρίως λόγω της διαχρονικής εγκατάλειψης της πρόληψης, λόγω των αποσπασματικών έργων αποκατάστασης και λόγω της πολιτικής που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των κατοίκων ως κόστος και τα έργα υποδομής ως πεδίο κερδοφορίας για εργολάβους. Έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις, Περιφέρεια και δήμος, που ενώ στα λόγια διαπιστώνουν ότι η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας, δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της αλλαγής. Η Ε.Ε. και η κυβέρνηση ενώ διοχετεύουν πακτωλούς χρημάτων στην πολεμική οικονομία και σε έργα που ωφελούν μεγαλοεργολάβους, φαίνονται πολύ φειδωλοί, όταν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης του τόπου μας. Να γιατί το καλοκαίρι καιγόμαστε και τον χειμώνα πνιγόμαστε. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με σχέδια «επί χάρτου», αν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, στελέχωση με όλο το αναγκαίο προσωπικό με μηχανήματα. Γι’ αυτό χρειάζεται οι πρόεδροι των κοινοτήτων μαζί με τους κατοίκους, όλοι οι μαζικοί φορείς της Τριφυλίας να διεκδικήσουν: Πλήρη καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις σε όσους έχουν υποστεί ζημιές στις περιουσίες τους. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του δήμου από την κυβέρνηση και την ουσιαστική συνδρομή της Περιφέρειας για να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές του οδικού δικτύου και των αγροτικών δρόμων, αλλά κυρίως να ξεκινήσουν άμεσα μελέτες για όλα εκείνα τα τεχνικά έργα απορροής που είναι απαραίτητα (γράνες, ρέματα, γεφύρια), για να μην γίνουμε στην επόμενη νεροποντή μάρτυρες των χειρότερων! Να συγκληθεί άμεσα το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί το θέμα της πολιτικής προστασίας».