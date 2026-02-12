Στον Θανάση Βασιλόπουλο εκπρόσωποι του ΣΔΥΜ - Προετοιμασία για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας

eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας Θεόδωρος Διαμαντόπουλος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. Χρήστο Μπένο και Αλέξη Ζάννη.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου συζήτησαν με τον δήμαρχο σχετικά με την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, αγώνας που προγραμματίζεται για τις 25 Απριλίου, καθώς και για άλλες δράσεις.

