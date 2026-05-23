Τι λένε τα ζώδια σήμερα (23/5)

Κριός

Νωρίς το πρωί η μέρα ξεκινά με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 6ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο/Ουρανό από τον 3ο οίκο σου, δυναμιτίζει το κλίμα τόσο στις μετακινήσεις όσο και στον εργασιακό χώρο. Καλό είναι να προσέχεις γενικότερα για μικροατυχήματα καθώς και το νευρικό σου σύστημα. Αν έχεις γραφειοκρατικές υποθέσεις να διευθετήσεις, οπλίσου με υπομονή. Το βράδυ η Σελήνη θα συναντήσει με εξάγωνο την Αφροδίτη μέσα από τον 4ο οίκο σου και το πιθανότερο είναι να ασχοληθείς με το σπίτι σου καθώς και αγαπημένα πρόσωπα.

Ταύρος

Νωρίς το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο και τον 5ο οίκο σου, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό στον 2ο οίκο σου και δημιουργεί ένταση σε οικονομικά ζητήματα, που θα επηρεάσουν και την ψυχολογία σου. Ισως προκύψουν ξαφνικές υποχρεώσεις ή αλλαγές που θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου και θα σε κάνουν πιο ευέξαπτο/η απέναντι σε αγαπημένα πρόσωπα. Το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου και θα υπάρξει περισσότερη γλυκύτητα στην επικοινωνία και στις επαφές σου.

Δίδυμοι

Νωρίς το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο και τον 4ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό στον 1ο οίκο σου, δημιουργεί μια νευρικότητα και αναστάτωση κυρίως μέσα στο σπίτι ή στις προσωπικές σου σχέσεις. Οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας, οικογενειακά ζητήματα ή ξαφνικές εξελίξεις μπορεί να σε πιέσουν ψυχολογικά. Το βράδυ όμως η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 2ο οίκο σου και θα μπορέσεις να βρεις μεγαλύτερη συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια.

Καρκίνος

Η Σελήνη από την Παρθένο και τον 3ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό από τον 12ο οίκο σου, δημιουργεί ένταση στην σκέψη και στην επικοινωνία, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν ξαφνικές ειδήσεις που θα σε αναστατώσουν ψυχολογικά. Η μέρα χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις, στις συζητήσεις αλλά και στην τάση να κρατάς μέσα σου άγχος και πίεση. Αργότερα η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 1ο οίκο σου θα σου δώσει την ευκαιρία να χαλαρώσεις, να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου.

Λέων

Η Σελήνη από την Παρθένο και τον 2ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό από τους Διδύμους και τον 11ο οίκο σου, οικονομικά ζητήματα, υποχρεώσεις αλλά και προβλήματα με φίλους/ες ή άτομα από το κοινωνικό σου περιβάλλον. Ισως υπάρξουν ξαφνικά έξοδα ή διαφωνίες που θα σε κάνουν να νιώσεις εκνευρισμό. Η Σελήνη αργότερα θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 12ο οίκο σου και θα νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από την ένταση της ημέρας και να βρεις ηρεμία κοντά σε πρόσωπα που εμπιστεύεσαι.

Παρθένος

Νωρίς το πρωί η Σελήνη από το ζώδιό σου και τον 1ο οίκο σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Ηλιο/Ουρανό από τους Διδύμους και τον 10ο οίκο σου και φέρνει ένταση και ξαφνικές εξελίξεις κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα ή σε σχέσεις με πρόσωπα εξουσίας. Οι απαιτήσεις της ημέρας μπορεί να σε πιέσουν αρκετά και να νιώσεις πως όλοι ζητούν κάτι από εσένα ταυτόχρονα. Αργότερα η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 11ο οίκο σου και το κλίμα θα γίνει πιο ήρεμο και υποστηρικτικό.

Ζυγός

Η Σελήνη από την Παρθένο και τον 12ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό από τους Διδύμους και τον 9ο οίκο σου, δημιουργεί εσωτερική ανησυχία και ψυχολογική πίεση που μπορεί να σε κάνει πιο κουρασμένο/η ή αφηρημένο/η μέσα στην ημέρα. Το βράδυ η Σελήνη σε εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 10ο οίκο σου θα φέρει περισσότερη στήριξη και κατανόηση από ανθρώπους του επαγγελματικού ή οικογενειακού σου περιβάλλοντος. Μια όμορφη συζήτηση ή μια θετική εξέλιξη θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο ήρεμα και αισιόδοξα.

Σκορπιός

Η Σελήνη από την Παρθένο και τον 11ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό από τον 8ο οίκο σου, φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα, συναισθηματικές εξαρτήσεις αλλά και τις σχέσεις σου με φίλους ή ανθρώπους του κοινωνικού σου κύκλου. Ισως υπάρξουν οικονομικές υποχρεώσεις ή συμπεριφορές που θα σε κάνουν να νιώσεις ανασφάλεια και εκνευρισμό. Αργότερα, η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 9ο οίκο σου και θα μπορέσεις να δεις πιο αισιόδοξα τα πράγματα.

Τοξότης

Νωρίς το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο και τον 10ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο/Ουρανό από τους Διδύμους και τον 7ο οίκο σου, φέρνει ένταση σε επαγγελματικά ζητήματα αλλά και στις σχέσεις σου. Ξαφνικές αλλαγές, απαιτήσεις ή απρόβλεπτες συμπεριφορές μπορεί να σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου και να σε κάνουν πιο αντιδραστικό/ή. Το βράδυ όμως η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον Καρκίνο και τον 8ο οίκο σου και θα υπάρξει πιο ήρεμη και βαθιά συναισθηματική διάθεση.

Αιγόκερως

Το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο στον 9ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο/Ουρανό από τον 6ο οίκο σου, δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητά σου. Ισως υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα ή ένταση με άτομα του εργασιακού χώρου που θα σε κουράσουν περισσότερο ψυχολογικά. Πρόσεξε την υπερένταση και μην πιέσεις τον εαυτό σου πέρα από τα όριά του. Η Σελήνη αργότερα θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 7ο οίκο σου και θα υπάρξει περισσότερη ζεστασιά και κατανόηση στις σχέσεις σου.

Υδροχόος

Νωρίς το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο και τον 8ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο/Ουρανό από τους Διδύμους και τον 5ο οίκο σου, δημιουργεί πιέσεις σε οικονομικά ζητήματα και φέρνει εντάσεις σε ερωτικές σχέσεις. Ξαφνικές εξελίξεις, έξοδα ή απρόβλεπτες συμπεριφορές από το ταίρι σου, σε κάνουν πιο αντιδραστικό/ή από ό,τι συνήθως. Καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές αποφάσεις. Το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη από τον 6ο οίκο σου και θα υπάρξει περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητα.

Ιχθύες

Το πρωί η Σελήνη από την Παρθένο και τον 7ο οίκο σου σε τετράγωνο με τον Ηλιο και τον Ουρανό από τους Διδύμους και τον 4ο οίκο σου, φέρνει ένταση στις σχέσεις και στο οικογενειακό περιβάλλον. Ξαφνικές αντιδράσεις από σημαντικά πρόσωπα ή αλλαγές στο σπίτι μπορεί να σου δημιουργήσουν συναισθηματική πίεση. Πρόσεξε τις παρεξηγήσεις, ειδικά με σύντροφο ή άτομα που είναι κοντά σου. Το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με την Αφροδίτη και τον 5ο οίκο σου και θα υπάρξει πιο γλυκιά και τρυφερή διάθεση.