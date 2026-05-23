Επιτέλους για την πόλη της Καλαμάτας: Ανάθεση μελέτης για το κυκλοφοριακό

Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τον αστικό ιστό της Καλαμάτας, έπειτα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας με την “Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.”

Με βάση τη σύμβαση που υπέγραψε ήδη η εταιρεία εντάσσει στην ομάδα έργου πολιτικό μηχανικό με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τα Λέικα, τη Ράχη, την Ανατολική και Δυτική Παραλία, καθώς και τα Γιαννιτσάνικα.

Το συγκεκριμένο έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις υλοποίησης και συγκεκριμένα η πρώτη περιλαμβάνει τη μελέτη της κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, του δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών, της κυκλοφορίας ποδηλατών και πεζών και γενικότερα των συνθηκών οδικής ασφάλειας.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων το έργο θα περάσει στη δεύτερη φάση, όπου θα παρουσιαστεί η πρόταση στον Δήμο Καλαμάτας με σκοπό πλέον την ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων, που θα έχουν προκύψει από τη διαβούλευση.

Τμηματική θα είναι και η παράδοση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς η α’ φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και η β’ φάση εντός 7 μηνών αντίστοιχα.

Η σύμβαση του έργου έχει διάρκεια από τις 21 Μαΐου 2026 έως και τις 20 Μαΐου 2027.

Πρόκειται για μία αρκετά σημαντική εξέλιξη, που ήταν ζητούμενο εδώ και χρόνια για την πόλη της Καλαμάτας, ώστε όχι απλώς να καταγραφούν δεδομένα, αλλά να σχεδιαστούν οι βέλτιστες λύσεις για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.