Ανταλλαγή βολών για τον βιολογικό των Γαργαλιάνων - Θολό τοπίο για την υλοποίηση του έργου

Μάλιστα η ενημέρωση δεν ολοκληρώθηκε, καθώς κατά τη διάρκειά της και μετά από ένταση ο δήμαρχος με τους συμβούλους της παράταξής του και τον τεχνικό σύμβουλο αποχώρησαν.

Αυτό που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία είναι η κατάργηση του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και του υποθαλάσσιου αγωγού, καθώς προτείνεται η διάθεσή τους να γίνεται σε παρακείμενο ξερόρεμα, το οποίο από τους παρευρισκομένους χαρακτηρίστηκε ως μια μικρή γράνα. Η αλλαγή αυτή έγινε, καθώς η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας και το νερό που θα βγαίνει θα μπορεί να διατίθεται για άρδευση. Τονίστηκε επίσης ότι θα υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία της μονάδας.

Όσοι από τους πολίτες πρόλαβαν να τοποθετηθούν όπως και ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος -με τον οποίο ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης είχε έντονη αντιπαράθεση- υποστήριξαν ότι δεν λένε όχι στην τριτοβάθμια επεξεργασία και στη μονάδα επεξεργασίας, αλλά να παραμείνει ο αγωγός διάθεσης και ο υποθαλάσσιος αγωγός που θα παρέχει πλήρη ασφάλεια από πιθανά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Τόνισαν ότι το ξερόρεμα όπου προτείνεται να καταλήγει ο αγωγός, δεν είναι κατάλληλο και δεν εξασφαλίζει την περιοχή από πιθανά προβλήματα εγκυμονώντας κινδύνους. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το έργο είναι του υπουργείου και θα κάνουν ερώτηση-πρόταση για να δουν τι θα τους απαντήσει.

Στην έναρξη της ενημέρωσης ο κ. Λεβεντάκης αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στους Γαργαλιάνους, «σημαντικά και μεγάλα έργα» όπως τόνισε, που δεν τα είχαν δει πριν από τη δική του θητεία. Σημείωσε παράλληλα ότι πριν τον πολεμούσαν οι προηγούμενοι (εννοώντας τις αντιπολιτεύσεις), «τώρα με πολεμάνε οι δικοί μου». Στη συνέχεια ο τεχνικός σύμβουλος του έργου κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η μονάδα επεξεργασίες που προτείνεται με την τροποποίηση της μελέτης είναι νέας τεχνολογίας, «τέτοια φτιάχνουν πλέον όλες οι πόλεις, είναι ό,τι πιο σύγχρονο και βγάζει τελείως καθαρό νερό, που χρησιμοποιείται για απεριόριστη άρδευση. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάντι θα υπάρχει δεξαμενή, για να πηγαίνει το νερό που θα είναι για άρδευση με φυσική ροή. Σε περίπτωση που όλα χαλάσουν θα υπάρχει η δυνατότητα να πάνε τα λύματα σε άλλη δεξαμενή και υπάρχουν όλες οι δικλίδες, για να λειτουργεί με τις καλύτερες δυνατότητες». Σημείωσε επίσης ότι θα μπορούν να αρδεύονται 750 στρέμματα και όταν δεν χρησιμοποιείται το νερό θα πηγαίνει με αγωγό σε ρέμα. Απαντώντας σε ερωτήσεις που του έγιναν είπε ότι θα είναι ό,τι τελειότερο υπάρχει σε τεχνολογία, ότι δεν αλλάζει το αρχικό συνολικό κόστος του έργου των 17 εκ., αλλά γίνεται ανακατανομή και πως δεν χρειάζεται υποθαλάσσιος αγωγός.

Παρεμβαίνοντας ο κ. Λεβεντάκης σημείωσε ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση ούτε για ένα ευρώ και πως τα μηχανήματα θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και πως αν ανοίξουν προγράμματα θα προσπαθήσουν να εντάξουν τριτοβάθμια επεξεργασία και στους άλλους βιολογικούς του δήμου.

Από την πλευρά του ο κ. Καραχάλιος σημείωσε: «Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε το έργο και τις νέες τεχνολογίες, αρκεί να έχουν θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε τριτοβάθμια επεξεργασία, αλλά όχι προβλήματα». Παρατήρησε ότι «υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη που εκτελείται, που λέει 880 μέτρα μέχρι την ακτογραμμή και 1.350 υποθαλάσσιος αγωγός. Έρχεται τώρα ο δήμος και ζητά να καταργηθούν τα 880 μέτρα και τα 1.350 του υποθαλάσσιου και να πέσουν σε ένα ξερόρεμα (του Ζόμπολα το γεφύρι), δεν υπάρχει υδραυλική μελέτη για το ξερόρεμα στη ΜΠΕ, υπάρχει μελέτη που να λέει ότι δεν θα υπερχειλίσει τον χειμώνα; Λέτε το νερό τέλειο, ποιος θα πάει να κολυμπήσει στην αμμουδιά που καταλήγει το νερό, όταν ο άλλος θα ξέρει ότι έρχεται από τον βιολογικό, ποιος θα ελέγχει το νερό αυτό; Αφού το νερό είναι «αθώο», γιατί απαγορεύεται η άρδευση σε μονοετείς καλλιέργειες και όχι με διαβροχή; Όταν γίνει βλάβη, η δεξαμενή για πόσες μέρες μπορεί να δεχτεί λύματα, για 1, 2, 10 μέρες, για πόσες; Δεν υπάρχει μελέτη που να λέει το κόστος αλλά και ποιο το όφελος από την άρδευση, αφού θα αρδεύονται 440-450 στρέμματα και όχι 800. Για μεγάλη περίοδο δεν υπάρχουν ανάγκες άρδευσης στην περιοχή. Θέλουμε τριτοβάθμια επεξεργασία, αλλά και υποθαλάσσιο». Και πρόσθεσε ότι έχει και τεχνική πρόταση του περιβαλλοντολόγου Γιώργου Σιγαλού, που λέει ότι βέλτιστη λύση είναι τριτοβάθμια με υποθαλάσσιο.

Να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση του κ. Καραχάλιου έγινε σε κλίμα έντασης με αρκετές διακοπές, με τον δήμαρχο και τον τεχνικό σύμβουλο να αμφισβητούν πολλά από τα αναφερόμενά του, ενώ ο κ. Καραχάλιος είπε ότι «πάντα μιλάω με στοιχεία». Και πολίτες που παρενέβησαν στη συζήτηση πριν διακοπεί, τόνισαν ότι θέλουν το νερό να πηγαίνει με αγωγό στη θάλασσα και όχι στο ξερόρεμα, το οποίο χαρακτήρισαν πολύ μικρό, ενώ σημείωσαν ότι η περιοχή αναπτύσσεται και δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί τίποτα με το να πηγαίνει το νερό στο ρέμα.