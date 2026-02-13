Χάιδω Παναγιωτοπούλου για Βιολογικό Γαργαλιάνων: “Προσωπικό φιάσκο Λεβεντάκη”

«Το "προσωπικό στοίχημα" που έγινε προσωπικό φιάσκο. Τίτλοι τέλους για τον βιολογικό Γαργαλιάνων;» σημειώνει η επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Πρωταγωνίστρια» Χάιδω Παναγιωτοπούλου, η οποία τονίζει ότι η απένταξη του έργου είναι η απόλυτη ομολογία ανικανότητας και αποτελεί την ταφόπλακα στην ανάπτυξη της πόλης των Γαργαλιάνων.

Αναλυτικά η κ. Παναγιωτοπούλου αναφέρει: «Η απένταξη του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γαργαλιάνων» (ΟΠΣ 40136315) είναι η απόλυτη ομολογία ανικανότητας και αποτελεί την ταφόπλακα στην ανάπτυξη της πόλης των Γαργαλιάνων. Όμως, πέρα από την οικονομική και περιβαλλοντική ζημιά, αποτελεί και ένα μνημείο πολιτικής εξαπάτησης. Δεν ξεχνάμε ότι μόλις τον Δεκέμβριο του 2023, ο δήμαρχος Τριφυλίας πανηγύριζε για την υπογραφή της σύμβασης, δηλώνοντας προκλητικά πως το έργο αυτό αποτελούσε «προσωπικό του στοίχημα». Σήμερα, το στοίχημα αυτό χάθηκε και μαζί του χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, που θα άλλαζαν τη μοίρα των Γαργαλιάνων.

Κύριε δήμαρχε, οι πολίτες δεν ξεχνούν: Τις φιέστες και τα δελτία Τύπου όπου ισχυριζόσασταν ότι «τα πάντα είχαν μείνει μετέωρα από το 1992» και πως εσείς ήσασταν ο εγγυητής της λύσης. Τις πρόσφατες υποσχέσεις σας, ακόμη και τον Ιανουάριο του 2025, ότι θα δίνατε το νερό του βιολογικού για άρδευση, την ώρα που το έργο κατέρρεε διοικητικά στα χέρια σας. Την αδιαφορία σας για τις προειδοποιήσεις της αντιπολίτευσης ότι οι μελέτες ήταν ελλιπείς -όπως αποδείχθηκε από το γεγονός ότι δεν είχε προβλεφθεί ούτε καν παροχή νερού χρήσης για τις εγκαταστάσεις.

Η απένταξη ενός τόσο κρίσιμου έργου δεν είναι «τεχνική λεπτομέρεια». Είναι πολιτικό έγκλημα κατά των Γαργαλιάνων. Ενώ εσείς αναλώνεστε σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, η πόλη παραμένει δέσμια των βόθρων και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Κύριε δήμαρχε, μετά την επίσημη απόφαση απένταξης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Γαργαλιάνων» (Κωδικός ΟΠΣ 40136315), η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα τη δημοτική αρχή, καλείστε να απαντήσετε εγγράφως και ενώπιον του Σώματος, απόψε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τα κατωτέρω:

1. Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι που οδήγησαν στην απένταξη; Οφείλεται σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση, σε ελλιπή ωριμότητα των μελετών ή σε αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού φορέα;

2. Γιατί διαβεβαιώνατε το Σώμα και τους δημότες ότι το έργο «προχωράει κανονικά», ενώ οι προθεσμίες του ΕΣΠΑ εξέπνεαν και οι κίνδυνοι ήταν ορατοί;

3. Υπάρχει κίνδυνος διεκδίκησης αποζημιώσεων από την ανάδοχο εταιρεία λόγω της διακοπής του έργου; Αν ναι, ποιο είναι το εκτιμώμενο ποσό και από ποιους κωδικούς του δήμου θα καλυφθεί;

4. Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο (plan b); Προτίθεστε να αιτηθείτε ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027; Υπάρχει εξασφαλισμένη δέσμευση από το υπουργείο ή ξεκινάμε πάλι από το μηδέν;

5. Πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των προστίμων που ελλοχεύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μη λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή;

Οι Γαργαλιάνοι δεν μπορούν να είναι ο «φτωχός συγγενής» της Τριφυλίας λόγω διοικητικής ολιγωρίας. Η «ισχυρή Τριφυλία» που υποσχεθήκατε αποδεικνύεται ένας δήμος που απεντάσσει έργα και χάνει ευκαιρίες. Οι Γαργαλιάνοι δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Η ώρα της λογοδοσίας έφθασε».