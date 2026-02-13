Κατρίτσης για Βιολογικό Γαργαλιάνων: “Το έργο έχει απενταχθεί”

«Τέλος στα ψέματα Λεβεντάκη και στη συσκότιση για τον βιολογικό καθαρισμό Γαργαλιάνων. Το έργο έχει απενταχθεί από τις 14 Νοεμβρίου 2025» σημειώνει ο Άκης Κατρίτσης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι».

Αναλυτικά ο κ. Κατρίτσης αναφέρει: «Το έργο "Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων" έχει απενταχθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» από τις 14 Νοεμβρίου 2025 και είναι «στον αέρα». Δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τις 14 Νοεμβρίου 2025. Την αλήθεια αυτή την κρύβει από τους Γαργαλιανιώτες και Τριφύλιους πολίτες και φυσικά από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ο κ. Λεβεντάκης. Περιμέναμε έστω και χθες το βράδυ στους Γαργαλιάνους να μας ενημερώσει για τη δυσμενή εξέλιξη του έργου, αλλά βέβαια ο κ. Λεβεντάκης μόνο τα ευχάριστα θέλει να ανακοινώνει συνοδεία βεγγαλικών. Χθες αντί της αλήθειας, ετράπη σε φυγή ως συνήθως, προσβάλλοντας και τους συμπατριώτες μας, τους οποίους είχε καλέσει σε διαβούλευση για ενημέρωση για τον βιολογικό καθαρισμό. Δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για αυτό το εμβληματικό έργο. Θα μπορούσε να κάνει «γέφυρα» με το καινούργιο ΕΣΠΑ - ΠΕΚΑ2021-2017. Ήξερε ότι στις 31/12/2023 λήγει η πράξη του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και σταματά η χρηματοδότηση του έργου, αφού είχε υπογράψει σύμβαση στις 27/12/2023!

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και βασανιστικά:

1. Τι έκανε τόσα χρόνια για να εξασφαλίσει τη χρηματορροή του έργου ο δήμαρχος του «μόνο εγώ μπορώ»;

2. Γιατί δεν ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όφειλε και όπως τον υποχρεώνει η Προγραμματική Σύμβαση Δήμου και ΔΕΥΑΤ (άρθρο 1);

3. Τι θα κάνει με τους εργολάβους και τα τρία εντάλματα που τους οφείλει και δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τέλους του 2025, περίπου 1,3 εκ. ευρώ;

4. Πώς θα αποτρέψει τη διακοπή εργασιών και την τελμάτωση του έργου;

5. Πώς υπέγραψε στις 27/12/2023 τη σύμβαση του έργου, ενώ γνώριζε ότι το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι 31/12/2023; Δεν το ήξερε; Τόσο ανεύθυνος; Τόσο υπερφίαλος; Τόσο εγωιστής;

6. Πότε σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για ένταξη (να δεσμευτεί χρονικά) και σε ποια πρόσκληση του ΠΕΚΑ 21-27 σκοπεύει να το υποβάλει;

Καλώ τον κ. Λεβεντάκη να απαντήσει στην απογευματινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας».