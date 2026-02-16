Καλαμάτα: Εξηγήσεις Βασιλόπουλου για την “έκπτωση δημοτικών συμβούλων” (βίντεο)

Διαφώνησε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος,- χωρίς να τον αποδοκιμάσει κι επιχειρώντας να υποβαθμίσει το ολίσθημά του - με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιο Ηλιόπουλο, ο οποίος πρότεινε στο υπουργείο Εσωτερικών να συγκροτήσει ένα ειδικό όργανο, που θα επιβάλει ακόμα και την έκπτωση δημοτικών συμβούλων(!) για θέματα συμπεριφοράς.

Ωστόσο, κάλεσε το υπουργείο “να φτιάξει ένα πλαίσιο” κι επέρριψε ευθύνες στον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά που έστειλε “απαράδεκτο έγγραφο” (στην Αποκεντρωμένη) και σε σύμβουλο ή συμβούλους που δεν σέβονται τη διαδικασία και τα όργανα.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος ανέφερε:

“Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να λέμε αλήθειες. Ο πρόεδρος απάντησε σε ένα απαράδεκτο έγγραφο που έστειλε ο κ. Φαββατάς, που ζήτησε να τιμωρηθούν ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε έπρεπε να απαντήσει.

Ο πρόεδρος ζήτησε να υπάρξει ένα όργανο, το οποίο να ελέγχει τις συμπεριφορές όλων των δημοτικών συμβούλων. Και μέσα στην επέκταση αυτού του κειμένου, έγραψε να ελέγχεται, να απομακρύνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή ακόμα και να χάνει το αξίωμά του. Προφανώς, δεν μπορεί κανένας να στερεί από δημοτικό σύμβουλο αξίωμα, το οποίο το έχουν δώσει οι πολίτες. Αυτό είναι αυτονόητο.

Ομως, δεν ήταν αυτό το νόημα της επιστολής που έστειλε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος απάντησε στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, που προφανώς δεν το προκαλέσαμε εμείς αυτό και ζήτησε να υπάρξει και ένα όργανο, που να ελέγχει τη συμπεριφορά των δημοτικών συμβούλων. Γιατί, θα πρέπει κάποια στιγμή και μεις να μην είμαστε ανεξέλεγκτοι, να σεβόμαστε τη διαδικασία, να σεβόμαστε τους θεσμούς, να σεβόμαστε τα όργανα. Αυτό ήταν όλο και όλο”.

Σε ερώτησή μας αν ο Δημοτικός Κώδικας προβλέπει κυρώσεις για απρεπή συμπεριφορά, απάντησε:

“Προβλέπει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δεσμευμένο, όπως θα έπρεπε. Βλέπουμε και στη Βουλή ακόμα, φτιάξανε πλαίσιο. Δημιουργήσανε πλαίσιο και στη Βουλή ακόμα. Εμείς εδώ η δυνατότητα που υπάρχει, είναι να διακόπτουμε συνεχώς τις συνεδριάσεις εις βάρος αυτού που προκαλεί τη διακοπή. Αυτό”.

Συνεχίζοντας, ο δήμαρχος ενημέρωσε πως “υπάρχει και η δυνατότητα να ζητήσει ο πρόεδρος από το Σώμα να ψηφίσει την απομάκρυνση ενός συμβούλου από τη διαδικασία” αλλά υποστήριξε: “Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πρέπον. Θα κάνουμε διακοπές και θα το μεταφέρουμε για την επόμενη μέρα, όταν δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή, εκτός και αν το υπουργείο αποφασίσει να φτιάξει ένα πλαίσιο”.

Γ.Σ.