Εγγραφή ωφελούμενου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την εγγραφή ενός ακόμα ωφελούμενου, του 19ου κατά σειρά, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, - στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου -, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.