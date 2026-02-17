Εγγραφή ωφελούμενου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Οπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της εισήγησης του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη, στις 24 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή των πρώτων 17 ωφελούμενων στο ΚΗΦΗ και στις 8 Ιανουαρίου μιας ακόμα ωφελούμενης.
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026 19:39
Εγγραφή ωφελούμενου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ΗλικιωμένωνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την εγγραφή ενός ακόμα ωφελούμενου, του 19ου κατά σειρά, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, - στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου -, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.
