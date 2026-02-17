eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εγγραφή ωφελούμενου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την εγγραφή ενός ακόμα ωφελούμενου, του 19ου κατά σειρά, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, - στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου -, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα.

Οπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της εισήγησης του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη, στις 24 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγγραφή των πρώτων 17 ωφελούμενων στο ΚΗΦΗ και στις 8 Ιανουαρίου μιας ακόμα ωφελούμενης.

