Ενεργειακή αναβάθμιση σε “Ηλέκτρα”, Ζουμπούλειο και Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Αποφάσεις για τα σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης του πρώην κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφος, πινακοθήκη, κλπ.), του Ζουμπούλειου Μεγάρου και του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, ελήφθησαν χθες, στη Δημοτική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έγκριση της μελέτης της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση κινηματογράφου «Ηλέκτρα» για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφος, πινακοθήκη, κλπ.)”, με προϋπολογισμό 1.770.000 ευρώ και υποβολής πρότασης στο πλαίσιο πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος 2021 – 2027”, με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας”.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η παραλαβή και έγκριση της μελέτης της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζουμπούλειου Μεγάρου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας” με προϋπολογισμό 562.963 ευρώ

και υποβολής πρότασης στο πλαίσιο πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος 2021 – 2027”, με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας”.

Ακόμα, αποφασίστηκε η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»” για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»”, με προϋπολογισμό 1.050.000 ευρώ.