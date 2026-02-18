Τριφυλία: Ανεξαρτητοποίηση Φιλντίση από την παράταξη Λεβεντάκη

Την αποχώρησή του από την παράταξη του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη ανακοίνωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Φιλντίσης, ο οποίος πλέον θα συνεχίσει τη θητεία του στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ως ανεξάρτητος.

Με επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Φιλντίσης αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του με τον επικεφαλής της παράταξης διαταράχθηκαν, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.

Παράλληλα τονίζει πως παραμένει στη θέση του, δηλώνοντας ότι θα εξακολουθήσει να τοποθετείται και να ψηφίζει με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των δημοτών.

Ακολουθεί η επιστολή του:

Κύριε Πρόεδρε,

Επί 36 συναπτά έτη ως πρόεδρος Κοινότητας, δημοτικός σύμβουλος, Δήμαρχος τέως Δήμου Αυλώνος και δημοτικός σύμβουλος του διευρυμένου πλέον Δήμου Τριφυλίας , υπηρέτησα το κοινό συμφέρον του τόπου μου διαθέτοντας προς αυτό ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μου πολλές φορές σε βάρος της προσωπικής μου ζωής και της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Πιστός στο καθήκον συνεισφοράς συμμετείχα, με τις όποιες δυνάμεις μου, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με την παράταξη του Δημάρχου κ. Γεωργίου Λεβεντάκη, με την οποία και εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα διερράγησαν οι σχέσεις μου με τον επικεφαλής της παράταξης με αποτέλεσμα, όση διάθεση προσφοράς και να έχω, να παραμένει αναξιοποίητη και η συνεργασία μας αδύνατη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση, επιδίωκα, είτε ήμουν επικεφαλής είτε όχι, τη συνεργασία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της εκάστοτε δημοτικής αρχής ως προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της.

Υπό τις παρούσες συνθήκες είμαι υποχρεωμένος να απομακρυνθώ από την παράταξη με την οποία εκλέχτηκα και να ανεξαρτητοποιηθώ παραμένοντας ως δημοτικός σύμβουλος – πιστός στρατιώτης στο καθήκον υπερασπιζόμενος και με την ψήφο μου, όπου χρειάζεται, το συμφέρον του τόπου μου και των δημοτών στο σύνολό τους.

Ιωάννης Κ. Φιλντίσης