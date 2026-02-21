Mε τα νέα τιμολόγια του 2026: Αύξηση στην ύδρευση των χωριών έως 400%

“Μεσοσταθμική αύξηση 7% το 2026”, στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, αποφάσισε το Δ.Σ. της επιχείρησης κατά πλειοψηφία πέρυσι στις 25 Νοεμβρίου, όπως χαρακτηριστικά είχε επισημανθεί τότε από τη διοίκησή της.

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η λογική αύξηση καταγράφεται μόνο στην πόλη της Καλαμάτας, ενώ στα χωριά ιδιαίτερα του καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας οι αυξήσεις για το 2026 είναι υπέρογκες, δυσβάστακτες, από 118,75% έως και 400%(!), στα πολύπαθα, μάλιστα, χωριά του Ταϋγέτου. Και οι κάτοικοι των χωριών που στην πλειοψηφία τους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, θα επιβαρυνθούν σκληρά και θα φθάσουν να δυσκολεύονται να πληρώσουν τον λογαριασμό της ύδρευσης. “Είναι ο θάνατος του χωριατάκου”, όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά.

Και αυτό συμβαίνει, γιατί το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ έχει αποφασίσει τον καθορισμό ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης σε όλο τον Δήμο μέχρι το 2029 και για τον καποδιστριακό άμεσα μέσα στο 2026.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ, μάλιστα, για το ενιαίο τιμολόγιο επικαλείται το νόμο, που την υποχρεώνει να το εφαρμόσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές μας που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, ο πιο πρόσφατος νόμος, η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Εσωτερικών - Περιβάλλοντος κι Ενέργειας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αποτυπώνεται στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 5438 της 27ης Σεπτεμβρίου 2024, με θέμα “καθορισμός γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, μέτρα βελτίωσης αυτών. Διαδικασίες και μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του”, δεν καθορίζει καμιά τέτοια ενιαία τιμολογιακή πολιτική. Αντίθετα, αναγνωρίζει τις διαφορετικές συνθήκες στις περιοχές αρμοδιότητας των παρόχων και το ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης ή αποχέτευσης και θέτει όριο στο επίπεδο της αύξησης, με βάση τη μέση ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 με τίτλο “κοινή διαδικασία τιμολόγησης χρηματοοικονομικού κόστους παροχής των υπηρεσιών ύδατος”, αναφέρει: “5. Μεταξύ των ετών της ΡΠ η ποσοστιαία μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων των χρηστών δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν της μέσης ετήσιας μεταβολής του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) που καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια κάθε ΡΠ, οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος δύνανται να εφαρμόζουν μεγαλύτερες αυξήσεις επί των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδατος που παρέχουν μετά από έγκριση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου αιτήματος σύμφωνα με τη διαδικασία “Εκτακτης Αναθεώρησης Χρηματοοικονομικού Κόστους» της ενότητας ΙΙ του Παραρτήματος Ι.

Για τον προσδιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος, οι πάροχοι λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, γεωγραφικές, κλιματολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης ή αποχέτευσης για τους χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το κύριο δίκτυο του παρόχου, καθώς και για περιοχές όπου το χρηματοοικονομικό κόστος διαφοροποιείται σημαντικά”.

ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Οσον αφορά τις δυσβάστακτες αυξήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν οι κάτοικοι των χωριών:

* Στην Κοινότητα Καλαμάτας, για κατανάλωση από 0 – 30 κυβικά που είναι η πιο συχνή, από 0,33 ευρώ το κυβικό το 2025, το 2026 γίνεται 0,35, αύξηση 6,06%

Για κατανάλωση από 31 – 60 κυβικά, από 0,5 ευρώ το κυβικό το 2025, το 2026 γίνεται 0,55, αύξηση 10%

Μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συναντήσει κάποιος μεσοσταθμική αύξηση κοντά στο 7% που ειπώθηκε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

*Στις κοινότητες του καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας η εναρμόνιση με την ενιαία τιμολογιακή πολιτική (σε σχέση με την πόλη) θα γίνει βίαια, μέσα σε ένα χρόνο, στα 0,35 ευρώ ανά κυβικό (αναφέρουμε παραδείγματα) για καταναλώσεις από 0 – 30 κυβικά που είναι οι πιο συχνές, γι’ αυτό οι αυξήσεις θα είναι εκρηκτικές, υπέρογκες, από 118,75% έως και 400%(!).

Στον Αντικάλαμο, στην Σπερχογεία, τη Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια, για κατανάλωση από 0 – 30 κυβικά, από 0,16 ευρώ το κυβικό το 2025, το 2026 γίνεται 0,35, αύξηση 118,75%(!).

Στο Ασπρόχωμα από 0,14 ευρώ, το 2026 γίνεται 0,35, αύξηση 150%(!).

Στα Λέικα από 0,11 ευρώ, το 2026 η αύξηση είναι 218,18%(!).

Στην Αρτεμισία και το Ελαιοχώρι που ήταν 0,07 ευρώ, η αύξηση είναι 400%(!).

Στις Δημοτικές Ενότητες Αριος, Αρφαρών και Θουρίας, οι αυξήσεις για να φθάσουν την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, θα γίνουν κλιμακωτά έως το 2029, που η τιμή του κυβικού σε όλο τον Δήμο θα είναι τότε 0,3825 ευρώ το κυβικό.

Ωστόσο, στο Πήδημα από 0,05 ευρώ, το 2026 θα γίνει 0,2, αύξηση 300%(!). Και στα υπόλοιπα χωριά από 0,13 ευρώ, το 2026 θα γίνει 0,2, αύξηση 53,84%.