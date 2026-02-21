Λεβεντάκης: «Ο βιολογικός Γαργαλιάνων συνεχίζεται και καμία “απένταξη” δεν ισχύει»

Καταλογίζει στους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Άκη Κατρίτση ότι με μένος και εμπάθεια προκαλούν την κοινή γνώμη και σημειώνει ότι κανένας και τίποτα δεν τον πτοεί.

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Όταν τα γραπτά μιλούν, τα λόγια παύουν και καλύτερη απάντηση από το παρακάτω έγγραφο, δεν υπάρχει. Σε όλους όσοι με μένος και εμπάθεια προκαλούν την κοινή γνώμη και τους πολίτες της Τριφυλίας και δη των Γαργαλιάνων για τη δημιουργία και μόνο εντυπώσεων. Και η όλη στάση τους κάθε άλλο παρά σε αγάπη και ενδιαφέρον για τον τόπο μας παραπέμπει. Ακόμα δεν το έχουν εμπεδώσει φαίνεται ούτε η κ. Παναγιωτοπούλου ούτε και ο κ. Κατρίτσης ότι κανένας και τίποτα δε με πτοεί. Ούτε τα ψέματά τους ούτε τα shows τους κατά τη διάρκεια των δημοτικών συμβουλίων ούτε τα επικοινωνιακά τους «τερτίπια». Αφού η αλήθεια, όπως και η ουσία, είναι μία. Το έργο του ΒΙΟΚΑ Γαργαλιάνων συνεχίζεται κανονικά και καμία «απένταξη» αυτού δεν ισχύει. Και τόσο αυτό όσο και κάθε άλλο έργο, μικρό ή μεγάλο, στην Τριφυλία, θα έχουν την υπογραφή μου. Γιατί τηρώ όλα όσα υποσχέθηκα και γιατί όποια πόρτα υπουργείων κι αν χτύπησα την βρήκα πάντα ορθάνοιχτη».

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Στο έγγραφο της απάντησης στο «Αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης της πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Γαργαλιάνων” στο ΕΣΠΑ - ΠΕΚΑ 2021-2027», το οποίο είχαν αποστείλει οι επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων του Δήμου Τριφυλίας -υπογράφεται από τον προϊστάμενο της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ Νικόλαο Μαμαλούγκα- τονίζεται: «Η υπηρεσία μας έχει εκδώσει την με αριθμ. πρ. 14347 ΕΞ 2026/27-01-2026 πρόσκληση (ΑΔΑ 6ΥΚΣΗ-Ζ7Ζ) με α/α ΟΠΣ 21246 και τίτλο «Κατασκευή ή/και βελτίωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων -Τμηματοποιημένες και μεταφερόμενες πράξεις» για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή». Στον πίνακα αποδεκτών της πρόσκλησης γίνεται ρητή αναφορά στην πράξη με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων». Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πράξη στον σχεδιασμό της υπηρεσίας μας χαρακτηρίζεται ως μεταφερόμενη (κατάσταση έργου 6), ήτοι ονοματισμένη για ένταξη στην ΠΠ 2021-2027, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και απομένει μόνο η υποβολή της στην πρόσκληση με α/α 21246 με τα χαρακτηριστικά (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που είχε στην ένταξή της στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Επισημαίνεται ότι η με αριθμό 198425 ΕΞ 2025/14-11-2025 απόφαση απένταξης πράξεων της ΠΠ 2014-2020, μεταξύ των οποίων και η παρούσα, αποτελεί διοικητική πράξη, που εκδόθηκε για διαχειριστικούς λόγους και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άρνηση υλοποίησης του ανωτέρω έργου, από τη στιγμή που όπως προαναφέρθηκε αυτό είναι ονοματισμένο στην ΠΠ 2021-2027».

Κ.Μπ.