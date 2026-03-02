eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2026 19:45

Τιμούν τη 201η επέτειο της μάχης στα Κάτω Μηνάγια   

Τιμούν τη 201η επέτειο της μάχης στα Κάτω Μηνάγια

Εκδήλωση εορτασμού για την 201η επέτειο της μάχης στα Κάτω Μηνάγια (Κάτω Αμπελόκηποι) πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 10 το πρωί στο ιστορικό χωριό της Πυλίας.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος και την Κοινότητα Αμπελοκήπων.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Πέρας προσέλευσης Επισήμων (9.50 π.μ). Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των πεσόντων στη Μάχη των Κάτω Μηναγίων (10 π.μ.)Κατάθεση Στεφάνων (10.15 π.μ.). Ενός λεπτού Σιγή εις Μνήμη των Ενδόξων Νεκρών – Εθνικός Υμνος (10.25 π.μ.). Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας Δημήτρη Σιψά (10.30 π.μ.). Χαιρετισμός Παναγιώτη Καρβέλα, δημάρχου Πύλου-Νέστορος (10.45 π.μ.)

