Τιμούν τη 201η επέτειο της μάχης στα Κάτω Μηνάγια   

Εκδήλωση εορτασμού για την 201η επέτειο της μάχης στα Κάτω Μηνάγια (Κάτω Αμπελόκηποι) πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 10 το πρωί στο ιστορικό χωριό της Πυλίας.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος και την Κοινότητα Αμπελοκήπων.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Πέρας προσέλευσης Επισήμων (9.50 π.μ). Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των πεσόντων στη Μάχη των Κάτω Μηναγίων (10 π.μ.)Κατάθεση Στεφάνων (10.15 π.μ.). Ενός λεπτού Σιγή εις Μνήμη των Ενδόξων Νεκρών – Εθνικός Υμνος (10.25 π.μ.). Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας Δημήτρη Σιψά (10.30 π.μ.). Χαιρετισμός Παναγιώτη Καρβέλα, δημάρχου Πύλου-Νέστορος (10.45 π.μ.)