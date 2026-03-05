Εγκριση δημοπράτησης για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Στην έγκριση της δημοπράτησης έργων για τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του βασικού έργου «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του σταδίου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της αθλητικής υποδομής.

Παράλληλα εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την υπογραφή των σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Καλαμάτας από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι αποφάσεις αυτές αποτελούν το επόμενο βήμα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο στάδιο και εντάσσονται στο πλαίσιο έργων που προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών.