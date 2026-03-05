Οικονομάκος: “Εγκληματική και προσχεδιασμένη επίθεση κατά του Ιράν”

“Η νέα στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι ένα «προληπτικό χτύπημα», όπως προσπαθούν να μας πείσουν τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ. Είναι μια πράξη επιθετική, εγκληματική και προσχεδιασμένη εδώ και χρόνια”, επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας – επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στον Δήμο και μέλος της γραμματείας της Επιτροπής Μεσσηνίας Δημήτρης Οικονομάκος, στην κινητοποίηση – πικετοτοφορία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Ανέφερε πως “επιστρατεύουν γελοία επιχειρήματα για να κρύψουν την αλήθεια: Στόχος τους είναι η βίαιη επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδίων στη Μέση Ανατολή. Θέλουν να επιβάλουν μια νέα, δική τους «Αραβική Άνοιξη», για να φέρουν το Ιράν στα μέτρα των ΗΠΑ και του Ισραήλ”.

Ο Δ. Οικονομάκος πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι “θέλουν να αλλάξουν την κυβέρνηση του Ιράν για να βάλουν στο χέρι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Θέλουν οι «Δημοκράτες» να ολοκληρώσουν την Αραβική Άνοιξη που ξεκίνησαν το 2011. Να ανατρέπουν τις κυβερνήσεις που δεν είναι της αρεσκείας τους και στο πλευρό τους. Κατάφεραν και διέλυσαν την Αίγυπτο-Λιβύη, την Συρία, έφεραν μόνο αίμα – εξαθλίωση-δάκρυα και προσφυγιά”.

Επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι “δυστυχώς, σε όλο αυτό το θανατηφόρο σκηνικό συμμετέχει και η ελληνική κυβέρνηση που είναι βασιλικότερη του βασιλέως. Έσπευσε μέσα στον ΟΗΕ να δείξει πίστη στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για το καλό των Ελλήνων εφοπλιστών και όχι μόνο. Η κυβέρνηση της ΝΔ, μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου. Κάνει την χώρα μας μαγνήτη επιθέσεων και την βάζει στο πεδίο βολής αυτού του πολέμου. Οι προειδοποιήσεις ότι οι ΝΑΤΟϊκές υποδομές αποτελούν στόχο αντιποίνων πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Η εμπλοκή αυτή μας μετατρέπει σε μαγνήτη επιθέσεων. Όταν στοχοποιούνται οι βάσεις στην Κύπρο και στις χώρες του Κόλπου, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος στην Καλαμάτα όσο η 120 ΠΕΑ παραμένει κρίκος της πολεμικής μηχανής”.