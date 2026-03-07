To Σωματείο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας στον δήμαρχο Μεσσήνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο πραγματοποίησαν χθες το πρωί τα μέλη της νεοεκλεγμένης διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μεσσηνίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησής είχαν την ευκαιρία να θέσουν στον δήμαρχο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων στους ΟΤΑ, καθώς και πάγια αιτήματα που διεκδικεί το Σωματείο. Παράλληλα έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες των δήμων, αλλά και την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Ο κ. Αθανασόπουλος τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, υπογραμμίζοντας την σημασία της συνεργασίας μεταξύ της δημοτικής αρχής και των εργαζομένων και επισήμανε ότι στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, μέσα από την στελέχωση και ενίσχυση των υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό.

Το νέο 11μελες διοικητικό συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα είναι το εξής: Βασίλης Τζαμουράνης (πρόεδρος), Βασίλης Κουτίβας (αντιπρόεδρος), Ευγενά Ντρε (ταμίας), Αναστασία Βασιλοπούλου (γραμματέας), Βασιλική Σκαλτσά (έφορος δημοσίων σχέσεων), Δημήτρης Κατσικάρης, Χριστίνα Γκίζα, Δημήτρης – Παύλος Δημητρούλιας, Δημήτρης Φατούρος, Κωνσταντίνος Λογιώτης, Ελένη Κοφτερού (μέλη).