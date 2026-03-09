Παρουσίαση του Δήμου Καλαμάτας και των δράσεων του στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας

Με επίκεντρο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Δήμος Καλαμάτας παρουσίασε τις δράσεις και τις στρατηγικές του για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας σε μαθητές που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus «Green Skills for a Sustainable Future».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, μαθητές και εκπαιδευτικοί από το σχολείο Scoala Gimnaziala Nr. 2 Tamasi του Βουκουρεστίου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες του Δήμου, έπειτα από πρόσκληση της καθηγήτριας Μαρίας Παραρά. Τον δήμαρχο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος παρουσίασε στους μαθητές, την πόλη της Καλαμάτας καθώς και τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στην ευρωπαϊκή Αποστολή (Mission) για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία εξέλιξης της πόλης της Καλαμάτας μέσα στον χρόνο. Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην παρουσίαση συμμετείχε, επίσης, ο Νάσος Μάκιος, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και μέλος της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος μίλησε στους μαθητές για την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τον ρόλο της στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, εξήγησε πώς οι αρχές της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής, του διαμοιρασμού και της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη «πράσινων δεξιοτήτων» και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλοντος.