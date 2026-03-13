Καλαμάτα: Στο προσκήνιο τα προβλήματα σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς - Ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών

Καταγγελίες γονέων για εισροή νερών στο κτίριο, φθορές σε τοίχους και προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο έφεραν το θέμα στο επίκεντρο της διαδικασίας λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στάση που εκφράστηκε από μέρος της δημοτικής αρχής απέναντι σε ορισμένες επιμέρους αναφορές, όπως η ύπαρξη σπασμένου τζαμιού σε αίθουσα του σταθμού. Η σχετική υποβάθμιση του ζητήματος κατά τη συζήτηση πυροδότησε αντιδράσεις από γονείς και δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι σε χώρους που φιλοξενούν βρέφη η ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα.

Το θέμα έφερε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, βασιζόμενος στις πρόσφατες καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών που φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Οι γονείς περιέγραψαν μια κατάσταση που –όπως υποστηρίζουν– δεν αφορά «μικροφθορές», αλλά σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για παιδιά και εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κάθε φορά που βρέχει νερά εισρέουν από την ταράτσα μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα το προσωπικό να τοποθετεί κουβάδες και λεκάνες στους διαδρόμους για να συγκρατήσει τα νερά. Οι διάδρομοι μετατρέπονται έτσι σε πιθανές παγίδες ολίσθησης, με άμεσο κίνδυνο τραυματισμού τόσο για τα παιδιά όσο και για το προσωπικό. Παράλληλα, η υγρασία έχει προκαλέσει φθορές σε τοίχους και σοβάδες, οι οποίοι έχουν φουσκώσει και σε ορισμένα σημεία αποκολλώνται. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και το περιστατικό βραχυκυκλώματος στην κουζίνα του σταθμού, το οποίο αποδίδεται στην εισροή νερών στο κτίριο.

Στις καταγγελίες τονίστηκε και η ύπαρξη σπασμένου τζαμιού σε αίθουσα του σταθμού, το οποίο έχει «επιδιορθωθεί» προσωρινά με ταινία και παραμένει σε αυτή την κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εικόνα αυτή, όπως είπαν, δεν συνάδει με στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας για χώρους που φιλοξενούν βρέφη και νήπια. Παράλληλα, ο Σύλλογος κατήγγειλε ότι απέστειλε έγγραφο αίτημα προς το αρμόδιο τμήμα του Δήμου ζητώντας ενημέρωση για τις ενέργειες αποκατάστασης των προβλημάτων, χωρίς να λάβει απάντηση. Αντίστοιχα, αίτημα για παραχώρηση χώρου στον Α’ Παιδικό Σταθμό προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης με τους γονείς δεν είχε ανταπόκριση.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικές εργασίες στον Α’ Παιδικό Σταθμό. Όπως εξήγησε, πραγματοποιείται κατασκευή νέας κεραμοσκεπής συνολικής επιφάνειας 650 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα περιλαμβάνει θερμομόνωση, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες βαψίματος, ενώ θα επισκευαστούν όπου χρειάζεται τα ηλεκτρολογικά. Εκτίμησε μάλιστα, ότι η κατασκευή της στέγης θα ολοκληρωθεί μέσα σε 10-15 ημέρες. Ωστόσο, όταν μέλη του Συλλόγου επανέφεραν το ζήτημα του σπασμένου τζαμιού, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση εδώ και έξι μήνες (!), ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε χαρακτηριστικά «μην μιλάμε για το σπασμένο τζάμι» τη στιγμή που εξελίσσεται ένα μεγάλο έργο. Ο ίδιος υπογράμμισε πως θα αλλαχτεί, ωστόσο ο τρόπος και το ύφος του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά μελών του Συλλόγου, τα οποία υποστήριξαν ότι υποβαθμίζεται ένα κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας.

Από το σύλλογο επισημάνθηκε πως αν δεν είχε απειλήσει με εισαγγελία, δεν θα είχαν κινηθεί οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών. Μάλιστα, ανέφεραν ότι παρόμοια εξέλιξη είχε σημειωθεί και στο παρελθόν στον 7ο Παιδικό Σταθμό. «Πρέπει να έρθουμε να παρακαλέσουμε;» αναρωτήθηκε μέλος του Συλλόγου, ενώ για να μην συνεχιστούν οι διαμαρτυρίες σε εκείνο το σημείο ο πρόεδρος του Δ.Σ. τους έκλεισε το μικρόφωνο.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι για την υλοποίηση παρεμβάσεων απαιτείται προεργασία αρκετό χρόνο νωρίτερα και ότι η κατασκευή της νέας στέγης δεν γίνεται εξαιτίας της συγκεκριμένης διαμαρτυρίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι εργασίες εξαρτώνται και από τις καιρικές συνθήκες, ενώ υπενθύμισε πως το 2022 πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε όλους τους παιδικούς σταθμούς μέσω της ΕΕΤΑΑ. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την αναφορά στο σπασμένο τζάμι, δήλωση που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για υπερβολές, ζητώντας το επίσημο έγγραφο προς τον Δήμο που να αναφέρει ότι το πρόβλημα υφίσταται εδώ και μήνες. Ο Δημήτρης Οικονομάκος χαρακτήρισε την κατάσταση επικίνδυνη, τονίζοντας ότι το κτίριο φαίνεται να έχει «αφεθεί στην τύχη του». Επέκρινε μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα στη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι απαντήθηκε με ελαφρότητα, ενώ αφορά την ασφάλεια βρεφών. Ζήτησε, τέλος, να τηρηθεί τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης.

Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, από την πλευρά του, επιχείρησε να τοποθετήσει το ζήτημα σε ευρύτερο πλαίσιο, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν αδιαφορεί για τα προβλήματα που εμφανίζονται στους παιδικούς σταθμούς. Εξήγησε ότι οι αναφορές προβλημάτων διαβιβάζονται στις τεχνικές υπηρεσίες για αντιμετώπιση και εκτίμησε ότι στην προκειμένη περίπτωση «κάτι διέφυγε». Παράλληλα ανέφερε ότι στόχος είναι οι παιδικοί σταθμοί να αποτελούν «καύχημα του Δήμου» και να λειτουργούν ανταγωνιστικά απέναντι στους ιδιωτικούς, φέρνοντας ως παράδειγμα την ποιοτική παροχή γευμάτων στα παιδιά. Ο ίδιος μίλησε για δυσλειτουργίες του δημοσίου στον τρόπο παρέμβασης και δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη όλες τις διαμαρτυρίες που φτάνουν στην αρμοδιότητά του. Ζήτησε μάλιστα -όπως είπε- από τις υπηρεσίες να εξετάσουν συνολικά την κατάσταση σε όλους τους σταθμούς, επικοινωνώντας και με γονείς, ώστε να αξιολογείται μεταξύ άλλων και το προσωπικό. Παράλληλα δήλωσε ανοιχτός σε συνάντηση με τον Σύλλογο Γονέων, προτείνοντας ωστόσο οι συνελεύσεις να πραγματοποιούνται εκτός των χώρων των σταθμών για ευνόητους λόγους.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε ότι δόθηκε κατεύθυνση να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τις παρεμβάσεις, ενώ για το ζήτημα του τζαμιού, με μια πιο προσεκτική προσέγγιση, παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί άμεση λύση. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι μέσα στο 2026 προγραμματίζεται διαγωνιστική διαδικασία ώστε να υπάρχει συνεργείο που θα παρεμβαίνει άμεσα για προβλήματα στους παιδικούς σταθμούς, εξηγώντας ότι οι δομές αυτές δεν διαθέτουν τη δυνατότητα χρήσης πάγιας χρηματοδότησης όπως συμβαίνει στα σχολεία. Για τις συνεδριάσεις του Συλλόγου δε, πρότεινε τη χρήση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το βασικό ερώτημα πάντως που τέθηκε από τους γονείς-μέλη του Συλλόγου –αν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί μπορούν να θεωρηθούν απολύτως ασφαλείς– δεν δόθηκε τελικά σαφής απάντηση, γεγονός που όπως τονίστηκε στη λογοδοσία έχει κάνει κάποιους γονείς διστακτικούς, για το αν πρέπει να στέλνουν τα παιδιά τους στους συγκεκριμένους σταθμούς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ

Την ανησυχία της για την υλικοτεχνική κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος των Γιαννιτσανικών (2°-3° Γυμνάσιο και 2°-5° Λύκειο) έθεσε στη διάρκεια της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη. Η ίδια επισήμανε τα σοβαρά προβλήματα στα κουφώματα των σχολείων, τα οποία με κάθε βροχή επιτρέπουν τη συσσώρευση νερού στους διαδρόμους και τις σκάλες, με τους διευθυντές να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν σε κάποιες περιπτώσεις χαρτόνια για την απορρόφηση των υδάτων. Παράλληλα, έθιξε τις ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες διεξάγονται οι πανελλήνιες εξετάσεις, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά και την ανάγκη προμήθειας νέων υπολογιστών και αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 του συγκροτήματος.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος τόνισε πως η τεχνική υπηρεσία προβαίνει σε παρεμβάσεις κάθε φορά που προκύπτει κάποιο πρόβλημα, διευκρινίζοντας ότι η πλήρης αντικατάσταση των κουφωμάτων απαιτεί σχεδιασμό και σημαντική χρηματοδότηση. Για το θέμα των υπολογιστών, ο δήμαρχος Καλαμάτας ενημέρωσε ότι υπάρχει σχετικός διαγωνισμός από το Υπουργείο Παιδείας για την αντικατάστασή τους. Παράλληλα, υπενθύμισε πως μέσω πρόσφατης δωρεάς, ο εξοπλισμός που παρέλαβε ο Δήμος διατέθηκε άμεσα στα σχολεία. Τέλος, ανακοίνωσε ότι από τον Ιούνιο και μετά αναμένονται νέες παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».