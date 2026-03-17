Καταγγελία Κανάκη για την ΔΕΥΑΚ: “Ενισχύει τους ψιθύρους η απόπειρα απευθείας ανάθεσης 500.000 ευρώ”

Σε ανακοίνωσή του ο Β. Κανάκης σημειώνει:

“Σε συνεδρίαση της ΔΕΥΑΚ, προ ολίγων μηνών, λήφθηκε η απόφαση της επισκευής και διαμόρφωσης του δημοτικού κτηρίου της οδού Θουκυδίδου, προκειμένου να αποτελέσει την

έδρα της επιχείρησης.

Αυτό που μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η επιλογή της διαδικασίας αναδόχου, καθώς, παρόλο που το έργο είχε προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, η επιχείρηση επέλεξε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επικαλούμενη ορισμένους λόγους που υποστήριζε ότι συντρέχουν.

Η ΔΕΥΑΚ στο μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάσεων της χρησιμοποιεί τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αλλά αυτή τη φορά μιλάμε για μια σύμβαση 500.000 ευρώ, που λόγω του υψηλού προϋπολογισμού απαγορεύεται βάσει νομοθεσίας και επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποδέχτηκε κανέναν από τους ισχυρισμούς της ΔΕΥΑΚ και ακύρωσε τη σύμβαση, εκθέτοντας τη δημοτική αρχή και τους αιρετούς της και αναδεικνύοντας την επιπολαιότητα και προχειρότητα των ενεργειών τους.

Το βασικό επιχείρημα της απευθείας ανάθεσης ήταν το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που έχει η επιχείρηση προκειμένου να μετακομίσει σε νέο κτήριο, ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί πως το συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου όπου στεγάζεται σήμερα, είχε λήξει από το 2011 και ανά πάσα στιγμή μπορούσε να ζητήσει την έξωση της ΔΕΥΑΚ!

Η δημοτική αρχή δεν φρόντισε από το 2011 να έχει στα χέρια της μια συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης αφήνοντας το ζήτημα στην τύχη του. Βασιζόμενος στο παραπάνω σκεπτικό ο επίτροπος δεν αποδέχτηκε το βασικό επιχείρημα του κατεπείγοντος!

Προσωπικά στο Διοικητικό Συμβούλιο είχα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την τύχη της διαδικασίας και δυστυχώς δικαιώθηκα, καθώς ο Δήμος μας εκτέθηκε ανεπανόρθωτα με αυτές τις αμφιλεγόμενες πρακτικές.

Μια απευθείας ανάθεση τέτοιου ποσού προκαλεί το κοινό αίσθημα και ενισχύει τους ψιθύρους που ακούγονται στην πόλη για την πολιτική της δημοτικής αρχής στο ζήτημα των απευθείας αναθέσεων. Στην πόλη μας διαφαίνεται ότι υπάρχουν πολίτες και επαγγελματίες δύο κατηγοριών.

Η ΔΕΥΑΚ ζημιώνεται οικονομικά, διότι δεν κατατέθηκε προσφορά με έκπτωση για το έργο, όπως γίνεται στους διαγωνισμούς και επίσης χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την υλοποίηση του έργου.

Μετά την μεθόδευση με τον φωτογραφικό διαγωνισμό αγοράς του νέου κτηρίου, που

ακυρώθηκε κατόπιν παρεμβάσεων ορισμένων συμβούλων της αντιπολίτευσης, άλλη μια μεθόδευση αμαυρώνει την πολιτική της δημοτικής αρχής’.