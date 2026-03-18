Εξελίξεις για τη συντήρηση του αγάλματος του Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη (βίντεο)

Εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των εργασιών συντήρησης του αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που επί χρόνια είναι σήμα κατατεθέν της πλατείας Αρεως στην Τρίπολη.

Οπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος της αρκαδικής πρωτεύουσας Κώστας Τζιούμης με σημερινή απόφαση του υπουργείο Πολιτισμού επανεκκινούν οι εργασίες της συντήρησης του αδριάντα του "Γέρου του Μωριά" με σκοπό να επιστρέψει στη θέση του εντός 2-3 μηνών.