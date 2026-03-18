Μεσσήνη: Κοινωνικοί λειτουργοί στον Αθανασόπουλο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, πραγματοποίησαν χθες Τρίτη 17 Μαρτίου, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Συγκεκριμένα στη συνάντηση συμμετείχαν η α΄ αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΚΛΕ Αγγελική Ρουμελιώτου, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου του ΣΚΛΕ Αγγελική Μαλαπέτσα και το μέλος του Π.Σ. Μιλτιάδης Κουτίβας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, σκοπός της συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας (τιμάται κάθε τρίτη Τρίτη του Μαρτίου), ήταν η ανάδειξη της ενίσχυσης της συλλογικής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Οι εκπρόσωποι του ΣΚΛΕ εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξειδίκευση στο παιδί και την οικογένεια, προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους πολίτες και συμβάλει στην πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσαν ζητήματα που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματος των κοινωνικών λειτουργών και συνδέονται με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Από την πλευρά του ο κ. Αθανασόπουλος τόνισε πως ο Δήμος, μέσω των Κοινωνικών του Υπηρεσιών, επιτελεί πολύπλευρο έργο. Πρόσθεσε ότι βασική επιδίωξη της δημοτικής αρχής αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς λειτουργούς, μέσα από τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες δομές, όπως το Κέντρο Κοινότητας που έχει συστήσει ο Δήμος.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο τους, επισήμανε την συμβολή του λειτουργήματός τους στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της κοινωνίας.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής στήριξης των δημοτών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί “φως στις ψυχές των ανθρώπων”, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Ο δήμαρχος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει αγαστή συνεργασία μεταξύ του ΣΚΛΕ και του Δήμου Μεσσήνης για την προστασία των δικαιωμάτων των επαγγελματιών και του κοινωνικού συνόλου.