Αποχώρησαν οι μειοψηφίες από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Αποχώρησε και πάλι χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, η μείζων μειοψηφία, αντιδρώντας, όπως διαφάνηκε και υποστηρίχθηκε, “στο κλίμα απαξίωσης και προσβολών από τον δήμαρχο, τον πρόεδρο και τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Αθανασακόπουλο”.

Και η αναφορά στον αντιδήμαρχο γίνεται, καθώς η αποχώρηση σημειώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος για “τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων/ κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης Ιωάννας Γεωργιάδου και Παναγιώτη Μαστρογιάννη στη Δημοτική Επιτροπή”.

Ηταν τη στιγμή που ο κ. Αθανασακόπουλος, απαντώντας στη σύμβουλο Σοφία Γιάνναρη, επέκρινε τη μείζονα μειοψηφία, που αρκετές φορές δεν συμμετέχει στη Δημοτική Επιτροπή, αναφέροντας ότι “είναι υποχρέωσή σας να έρχεστε στη Δημοτική Επιτροπή. Αδιαφορείτε για πάρα πολύ σημαντικά θέματα, που παίρνονται στη Δημοτική Επιτροπή. Να σας θλίβει, που δεν μετέχετε στη Δημοτική Επιτροπή”.

Ο ίδιος είπε ότι μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα στη Δ.Ε. για λόγους “ευελιξίας και σύγκλησης”.

Η μείζων μειοψηφία διαφώνησε για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της διαχείρισης του κληροδοτήματος στη Δημοτική Επιτροπή, αναφέροντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο, το πιο αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο του Δήμου, καθώς σε αυτό εκπροσωπούνται όλες οι μειοψηφίες και πρέπει σε αυτό να συζητούνται τα σοβαρά θέματα.

Την άποψη αυτή υιοθέτησε και ο σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας - επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος καταψήφισε τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας.

Πάντως, το κλίμα αντιπαράθεσης είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στη συζήτηση για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος “Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη” Δήμου Μεσσήνης, όπου ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος κατηγόρησε τη σύμβουλο Σ. Γιάνναρη για ασέβεια στην επιλογή Κατσουλίδη, όταν αυτή εξέφρασε τον προβληματισμό και την έκπληξή της για την απουσία από το προτεινόμενο Δ.Σ. του δραστήριου Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Κατσουλίδη.

Νωρίτερα, το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του είχε εγκρίνει τη διεξαγωγή της διοργάνωσης “19ος Μαραθώνιος Δρόμος Μεσσήνης” την Κυριακή 5 Απριλίου και τη συνδιοργάνωση κι επιχορήγηση του Συλλόγου Αθλούμενων Μεσσήνης για τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου Δρόμου.