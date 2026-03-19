Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της πλατείας Καλού Νερού

Στην τελική φάση για την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το έργο ανάπλασης της πλατείας Καλού Νερού, που υλοποιείται από τον Δήμο Τριφυλίας.

Το έργο επισκέφθηκε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο οποίος σε σχετική του ανάρτηση σημειώνει: «Στην τελική φάση για την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το έργο που αφορά στην ανάπλαση της πλατείας της ΤΚ Καλού Νερού, εντός της οποίας βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου. Με την ανάπλαση αυτή βελτιώνεται η εικόνα και λειτουργικότητά της και ομορφαίνει ακόμα περισσότερο η Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού, που αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών και τουριστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα δε κατά τους θερινούς μήνες. Και συνεχίζουμε... Γιατί μόνο εμείς μπορούμε».

