Έπεσαν σοβάδες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων

Η αίθουσα μετά από εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποκατάστασή της.

«Δεν γίνεται και δεν είναι αποδεκτό να καλύπτονται οι ελλείψεις σε υποδομές, κρύβοντάς τες «κάτω από το χαλί», αντί να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις» σημειώνει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Τριφυλίας, η οποία καταγγέλλει το γεγονός και την κατάσταση στα σχολεία.

Αναλυτικά η Ένωση τονίζει: «Ακόμα μία εικόνα αίθουσας σχολικού κτηρίου, όπου σοβάδες και κομμάτια από μπετόν πέφτουν από το ταβάνι, έρχεται να προστεθεί στο ήδη πλούσιο υλικό που συγκεντρώνεται καθημερινά από σχολεία το… 2026! Συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσαν, πρόκειται για την αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων, η οποία -έπειτα από την εύλογη ανησυχία και διαμαρτυρία γονέων, που έκαναν γνωστή την κατάσταση- θα παραμείνει κλειστή κατόπιν εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας, μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η πολιτική της υποχρηματοδότησης των σχολικών υποδομών, της έλλειψης συντήρησης και των πρόχειρων «μπαλωμάτων» δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση. Είναι προκλητικό να αντιμετωπίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών ως κόστος και κάθε χρόνο να περικόπτεται ακόμη περισσότερο η χρηματοδότηση για τις υποδομές των σχολείων, για προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν γίνεται και δεν είναι αποδεκτό να καλύπτονται οι ελλείψεις σε υποδομές, κρύβοντάς τες «κάτω από το χαλί», αντί να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις -και όλα αυτά σε μια χώρα που είναι 6η παγκοσμίως σε σεισμικότητα, όπου τα σχολεία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και στους όρους ενός σχολείου του 21ου αιώνα.

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων Τριφυλίας, καλούμε όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να είναι σε επαγρύπνηση και να αναδεικνύουν τέτοια προβλήματα, να μη συμβιβάζονται με αυτήν την κατάσταση και, συλλογικά, να διεκδικούμε λύσεις. Να συνεχιστεί ο αγώνας των γονέων και των εκπαιδευτικών για πλήρη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και τον δήμο προς την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να ελέγχονται έγκαιρα και να συντηρούνται οι σχολικές μονάδες και να μην μπαίνουν σε κίνδυνο οι ζωές των παιδιών μας».