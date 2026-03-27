Δήμος Οιχαλίας: Ολοκληρωθήκαν οι εργασίες στο γήπεδο Δωρίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαγράμμισης του στίβου στο γήπεδο του Δωρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Οιχαλίας.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τη σήμανση των διαδρομών του στίβου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας της εγκατάστασης και την ασφαλή χρήση της από αθλούμενους και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής.

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Οιχαλίας» και έχει προϋπολογισμό 1.124.240,89 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» κατά 600.000,00 ευρώ και από Ιδίους Πόρους του Δήμου Οιχαλίας κατά 524.240,89 εευρώ..

Έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Μελιγαλά και το κουλουάρ στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Δωρίου.

Όπως επισημαίνεται, η δημοτική αρχή συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης και την ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών.