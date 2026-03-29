Προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης

Τον προγραμματισμό της πρόσληψης 7 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας για 8 μήνες - προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το 2026, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Ειδικότερα, πρόκειται για 6 άτομα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και ένα ΔΕ οδηγών.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας επισήμανε ότι “στην Υπηρεσία Καθαριότητας υπάρχει μεγάλη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2026, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μεγάλης συσσώρευσης, καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων που είναι πολύ έντονο ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Το υφιστάμενο μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό που διαθέτει ο δήμος μας – 4 οδηγοί απορριμματοφόρων οχημάτων και 4 εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων - δεν επαρκεί για την κάλυψη των ολοένα διογκούμενων αναγκών. Για τον Δήμο αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της δημόσιας υγείας (διαρκής απολύμανση και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, κτηρίων και οδών, αποκομιδή απορριμμάτων κλπ.) και ο μόνος τρόπος άμεσης στελέχωσης της εν λόγω υπηρεσίας είναι η πρόσληψη εποχικού προσωπικού μέσω της παρούσας διαδικασίας.

Επιπρόσθετα υπάρχει αδυναμία της Υπηρεσίας Καθαριότητας αντικατάστασης των εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων και των οδηγών σε περίπτωση αναρρωτικών και λοιπών αδειών. Επιπρόσθετα έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός κανονικών αδειών του προηγουμένου έτους, που πρέπει να χορηγηθούν υποχρεωτικά για να είμαστε σύννομοι”.